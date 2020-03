Belles mains! Découvrez comment éliminer les champignons des ongles avec du bicarbonate de soude

Éliminez le champignon qui endommage vos ongles en utilisant du bicarbonate de soude de cette façon

21 mars 202016: 51 heures

Les soins de l’apparence sont une question de tous les jours et sont très préoccupants pour la plupart des problèmes esthétiques et de santé, car une vie sociale saine dépend en partie de ces facteurs.

Les mains et le visage sont les parties les plus visibles de notre corps car ils ne sont généralement couverts d’aucun accessoire, même cette exposition est ce qui fait que les mains souffrent d’une maladie telle que les champignons.

Un champignon sur l’ongle peut avoir de graves conséquences, non seulement en apparence mais aussi en santé, car les mains sont la partie de notre corps qui a le plus de contact avec toutes choses, ce qui comprend principalement la nourriture.

Cependant, cette condition a un remède et se trouve probablement dans un tiroir de votre cuisine, cet assistant médicinal pratique est du bicarbonate de soude et pour l’utiliser sur les champignons des ongles, nous n’aurons besoin que d’un peu et d’un peu d’eau.

Dans un petit récipient ajouter 10 grammes de bicarbonate et avec un compte-gouttes ajouter l’eau goutte à goutte en mélangeant jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène, que nous laisserons reposer 24 heures. Pour finir appliquer cette pâte sur l’ongle affecté.