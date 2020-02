Belles mains! Découvrez comment renforcer naturellement vos ongles avec l’huile d’olive

Actuellement, l’origine de l’huile d’olive est inconnue car il n’y a pas de date exacte

16 février 2020

Pour de nombreux hommes et femmes, le soin des ongles est important et dans cet article, nous vous donnerons une très bonne recette pour renforcer les ongles naturellement, pour cela, il est nécessaire d’améliorer certaines habitudes de vie.

Renforcez vos ongles avec de l’huile d’olive

L’un des plus importants est la nourriture, car elle joue un rôle important dans la nutrition de la peau, y compris les cheveux et les ongles, car elle est composée d’une protéine appelée kératine et pour sa croissance, les vitamines A, B sont nécessaires , C et E.

À l’heure actuelle, l’utilisation de masques naturels s’est avérée être une excellente thérapie pour soulager les problèmes d’ongles et réduire la sécheresse, l’huile d’olive est un ingrédient parfait pour améliorer son apparence.

Parce qu’il contient des acides gras qui n’augmentent pas le cholestérol d’une manière préjudiciable à la santé, il nous fournit également des vitamines qui nourrissent considérablement notre corps. Pour mettre ces conseils en pratique avec de l’huile d’olive, vous n’aurez besoin que d’une tasse d’huile d’olive.

Pour l’utilisation, les ongles doivent être placés dans la tasse d’huile d’olive et laissés là pendant 20 minutes, après le temps, ils doivent être lavés à l’eau tiède, puis lavés avec un savon neutre.

