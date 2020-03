Ben Affleck confirme le statut du film d’arnaque du monopole de McDonald’s

Ben Affleck confirme le statut du film Monopoly Scam de McDonald’s

Après plus d’un an depuis la 20th Century Fox, maintenant appelée 20th Century Studios, a remporté les droits de l’article de Jeff Maysh sur le Monopoly Scam de McDonald’s dans une intense guerre d’enchères contre d’autres grands studios, le scénariste et réalisateur oscarisé Ben Affleck (Argo) s’est enfin ouvert sur le projet, révélant l’état actuel de son développement suite à l’acquisition de Fox par Disney.

En parlant avec Collider, Affleck a confirmé que lui et Matt Damon sont toujours en développement et engagés dans le film McScam malgré les changements majeurs survenus au sein de la direction et de la marque du studio. Il a également révélé qu’ils avaient récemment reçu un nouveau projet de script qui provenait probablement du duo d’écrivains de Deadpool Paul Wernick et Rhett Reese, qui étaient attachés à la rédaction de l’adaptation.

“Nous avons obtenu un nouveau projet. C’est vraiment bon.” Dit Affleck. “Hollywood est un endroit étrange, parce que la personne qui dirigeait le studio quand ils ont acheté ce script vient de quitter ce travail. Et le studio qui allait le faire a été acheté par un autre studio.

Il y a donc des moments où les choses se règlent, et vous voyez en quelque sorte: “Est-ce toujours une priorité, ou est-ce qu’ils sont vraiment intéressés par différents types de films?” Et je ne sais pas si, McScam, quel genre de priorité il est. Nous l’aimons vraiment. Nous développons toujours le script. “

Basé sur l’article de Jeff Maysh The Daily Beast intitulé “Comment un ex-flic a truqué le jeu du monopole de McDonald et a volé des millions,“L’histoire vraie se concentre sur un ex-flic, Jerome Jacobson, dans le Rhode Island, qui a truqué le jeu du monopole de McDonald’s et aurait volé plus de 24 millions de dollars. Jacobson a apparemment partagé l’argent volé avec un groupe de co-conspirateurs qui ont offert des pots-de-vin à l’ex-flic. L’article de Maysh détaille comment Jacobson est tombé sous le regard du FBI après des années où lui et son réseau ont illégalement truqué le jeu pour voler des millions de personnes. À l’aide d’agents infiltrés, le FBI a envoyé une équipe de tournage au domicile de Jacobson pour écouter son histoire frauduleuse sur la façon dont il aurait légitimement gagné le jeu, enregistrant chaque mensonge.

Jacobson, qui agissait en tant que chef de la sécurité pour une entreprise de Los Angeles qui était responsable de la génération des pièces de jeu, a travaillé avec un groupe intéressant de co-conspirateurs composé de truands, d’un médium, de propriétaires de clubs de strip-tease, de trafiquants de drogue et même d’un Famille mormone qui a aidé à voler 24 millions de dollars en espèces et en prix.

Avec Matt Damon, l’adaptation du film The McDonald’s Monopoly Game sur le vol sera réalisée par Ben Affleck à partir d’un scénario qui sera écrit par Paul Wernick et Rhett Reese (Dead Pool). Le duo oscarisé Affleck et Damon (Chasse de bonne volonté) servira également de producteur à travers sa bannière Pearl Street Films. David Klawans (Argo) est configuré pour produire l’exécutif. Matt Reilly supervisera le projet pour Fox tandis que Madison Ainley le dirigera pour Pearl Street.

Le film McScam n’est pas le seul projet des studios du 20e siècle sur lequel Affleck et Damon travaillent actuellement ensemble. Le duo créatif de longue date devrait également jouer dans le prochain Ridley Scott Le dernier duel film, qu’ils ont également co-écrit avec Nicole Holofcener.

Parmi les noms et les studios qui se sont alignés pour soumissionner sur les droits de l’article, citons Universal pour Kevin Hart, Warner Bros pour John Requa et Glenn Ficarra, Steve Carell, producteur Andrew Lazar, Netflix, Eric Newman, Bryan Unkeless, Robert Downey Jr. & Susan Downey et Todd Phillips, mais ils ont tous finalement perdu contre Affleck, Damon et Fox.

