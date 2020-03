Ben Affleck décrit le travail de construction «brutal» avec lequel il a travaillé avec Matt Damon avant d’agir

Ben Affleck s’est réinventé plusieurs fois dans sa carrière. Dans les années 90, il est passé de chouchou indépendant dans les films de Kevin Smith et sa propre Good Will Hunting (avec son ami d’enfance Matt Damon) à une star de cinéma à succès. Puis il est devenu un réalisateur acclamé à part entière. Puis il a essayé une seconde fois les super-héros jouant à Batman dans les films DC.

Ben Affleck | Adam Christopher / NBC / NBCUniversalUniversal

Maintenant, Affleck se concentre à nouveau sur le théâtre. Il a participé au Kelly Clarkson Show le 5 mars pour promouvoir The Way Back. Affleck joue un entraîneur de basket-ball et les jeunes acteurs qui ont joué les joueurs l’ont rejoint dans le spectacle. Clarkson a demandé à Affleck de parler des emplois que lui et Damon ont occupés avant de devenir acteurs. The Way Back est maintenant en salles.

Ben Affleck n’était pas prêt à vivre en tant qu’acteur enfant

Le premier crédit d’Affleck remonte à 1981 et il est apparu dans plusieurs téléfilms et spéciaux après l’école quand il était enfant.

Ben Affleck, Kelly Clarkson | Adam Christopher / NBC / NBCUniversalUniversal

“Oui, mais c’était PBS”, a plaisanté Affleck. «Il n’y avait pas de salaire. Vous travaillez 15 heures à 7 ans mais ils vous paieraient 50 $. J’ai agi. Ma mère m’a fait mettre cet argent de côté pour le collège et ensuite je n’ai pas fini par aller au collège, mais elle ne m’a toujours pas laissé l’avoir. Je devais travailler.”

Ben Affleck et Matt Damon ont tous deux travaillé à la construction

Affleck et Damon ont grandi ensemble à Boston. Affleck n’obtiendrait aucun crédit de film avant la Mystic Pizza de 1988. Ils travaillaient à la journée comme n’importe qui d’autre.

(g-d) Melvin Gregg, Will Ropp, Ben Affleck | Adam Christopher / NBC / NBCUniversalUniversal

«J’ai principalement travaillé dans la construction», a déclaré Affleck. «Nous avons travaillé des étés de construction au lycée et après cela. C’était le seul vrai travail que j’avais. [Also] un magasin de croissants, une salle de cinéma, quelques-unes de ces choses, mais Matt et moi avons travaillé sur ce chantier de construction. Nous avons fait une démonstration et nous étions un homme bas sur le totem. »

La journée «brutale» qui a fait regretter à Ben Affleck de ne pas avoir fréquenté l’université

Affleck peut en rire maintenant parce qu’il est arrivé à Hollywood. À l’époque, il semblait que la construction allait le briser.

Matt Damon dans Ford v Ferrari | Merrick Morton / Twentieth Century Fox

“Je me souviens d’une fois passé par ce gars, moi et Matt,” Oh mec, c’est brutal “, a déclaré Affleck. «J’étais fatigué et je me plaignais. Guy marche acheter et dit: «C’est pourquoi vous devriez aller au collège.» Ce gars a probablement maintenant un spectacle de rénovation de maison. “

«Good Will Hunting» les a sauvés du travail manuel

Affleck et Damon continueraient à jouer et joueront ensemble dans School Ties. Ils finiraient par jouer dans leur propre scénario pour Good Will Hunting, mais cela a pris du temps. La vente du scénario a été la première étape vers une carrière à plein temps.

«J’ai fait des petits boulots jusqu’à ce que nous obtenions la chasse à la bonne volonté», a déclaré Affleck. «Nous avons vendu le script et je pensais que j’étais prêt pour la vie. 300 000 $, j’ai dû le partager avec Matt. Il en a obtenu 150, puis agent, gérant, taxes. 75 000 $, donc la dernière chose que je fais est d’acheter une nouvelle Jeep Cherokee pour 56 000 $, ce qui m’a laissé 20 000 $, ce qui a presque couvert l’assurance de l’année. J’ai donc réussi à toucher à la loterie et à faire faillite en même temps. »