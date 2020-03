Ben Affleck demande la libération de Justice League Zack Snyder Cut

Ben Affleck a une fois de plus appelé à la libération de la coupe Zack Snyder de Justice League.

Malgré le fait que cela fait bien plus de deux ans après les débuts de Justice League dans les salles, l’appel d’un groupe vocal de fans continue d’appeler Warner Bros.pour sortir le Zack Snyder Cut. Ben Affleck, qui incarne le Caped Crusader dans Batman v Superman et Justice League, fait partie de ceux qui veulent voir la coupe de Zack Snyder publiée.

Le mois dernier, Ben Affleck a parlé avec CinemaBlend de la coupe Zack Snyder et a noté qu’il pensait que la vision originale du cinéaste devrait être disponible. Maintenant, une vidéo de l’interview avec Ben Affleck a fait surface en ligne, permettant aux fans d’entendre ce que la star de la Justice League avait à dire sur la coupe de Zack Snyder.

Consultez le post ci-dessous pour entendre ce que Ben Affleck a à dire sur la Snyder Cut of Justice League.

En l'honneur et en soutien de @BenAffleck et de l'amour qu'il a montré pour #ReleaseTheSnyderCut, voici une vidéo de notre Batman disant au monde que la version de Zack devrait être disponible.

Remboursez-le. Voir #TheWayBack ce week-end dans un théâtre. #ReleaseTheSnyderCutBook #ZackSnydersJusticeLeague pic.twitter.com/ajMqYsF13g

– Sean O’Connell (@Sean_OConnell) 5 mars 2020

Voici le synopsis officiel de la Ligue de justice de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

