Ben Affleck dit qu’Adam Driver a sauvé l’anniversaire de son fils avec Kylo Ren

L’ancien acteur de Batman, Ben Affleck, a rappelé comment l’acteur de Star Wars Adam Driver a sauvé l’anniversaire de son fils avec des jouets Kylo Ren.

Avec son temps comme Batman maintenant terminé, Ben Affleck a un certain nombre de nouveaux projets à venir, y compris un film intitulé The Last Duel, avec Adam Driver, l’acteur de Star Wars. Lors de sa récente apparition sur Jimmy Kimmel Live !, Ben Affleck a raconté comment Adam Driver a aidé à sauver l’anniversaire de son fils en livrant des cadeaux Star Wars et un message vidéo au jeune fan.

Comme Ben Affleck l’a expliqué, son fils est un fan de Star Wars et était ravi d’entendre que l’ancien Batman travaillait avec Adam Driver, alias Kylo Ren, dans un nouveau film. Sachant quels fans son fils était de la franchise Star Wars, Adam Driver a accepté de filmer un message vidéo d’anniversaire pour le fils de Ben Affleck à la demande de sa co-star:

«Mon fils sait que je fais des films qui sont un peu faux et sa mère fait des films et tout est comme ça, mais il sait aussi que Star Wars est réel. Il sait qu’il y a des gars là-bas qui se battent contre l’Empereur et que ce travail doit être fait et je peux faire mes fausses conneries pour que les gens puissent faire un travail important. Alors je lui ai dit: “Je suis en fait dans ce film [The Last Duel] avec Kylo Ren “, et son esprit s’est ouvert en deux. «Mais papa, mais comment?! Comment connaissez-vous Kylo?! Allez-vous dans l’espace?! Aura-t-il son sabre laser?! Bon Kylo Ren?! »Et j’ai dit:« Oui, bon Kylo Ren, pas le mauvais Kylo Ren. »Alors j’ai dit ça à Adam et il était un amoureux et j’ai dit:« Voulez-vous enregistrer une vidéo d’anniversaire à mon fils? et il l’a fait, c’était très gentil. Et j’étais tout simplement ravi. “

Cependant, lorsque Ben Affleck est rentré chez lui pour célébrer l’anniversaire de son fils, il a été découragé de voir que son cadeau n’était pas arrivé et qu’il devrait aller à la fête les mains vides. Heureusement, Adam Driver est allé au-delà du message vidéo en envoyant des cadeaux Star Wars pour le fils de l’ancien acteur de Batman, y compris une photo signée de “Kylo Ren”:

«J’ai emmené ces cadeaux à cette fête surprise et j’ai vu mon fils et l’ai regardé ouvrir tous ses autres cadeaux. Et j’ai dit: «Étant donné que mes cadeaux ne sont pas arrivés à l’heure, j’ai reçu un cadeau de quelqu’un qui voulait vraiment s’assurer que vous aviez un cadeau.» Et il m’a dit: «Qui?» Et j’ai dit: «Kylo Ren. »J’ai ouvert les cadeaux, je lui ai fait jouer la vidéo de Kylo Ren et c’était comme… ce fut un moment incroyablement émouvant et puissant. Adam a fait de moi un héros pour mon enfant et je n’oublierai jamais, jamais, jamais. »

Réfléchissant à la générosité d’Adam Driver et à la façon dont l’acteur de Star Wars s’est assuré qu’il n’allait pas à la fête de son fils sans cadeaux, Ben Affleck a noté: «Cela signifiait le monde f-cking pour moi.»

Source: Jimmy Kimmel en direct! (via ComicBook.com)