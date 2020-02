Ben Affleck dit que Robert Downey Jr. et Bradley Cooper ont aidé à soutenir sa sobriété

Dans une récente interview avec Diane Sawyer sur Good Morning America, Ben Affleck crédité d’autres stars du cinéma de super-héros Robert Downey Jr. et Bradley Cooper pour l’avoir aidé à surmonter ses luttes contre l’alcoolisme.

Avant de contribuer au lancement de Marvel Cinematic Universe avec Iron Man en 2008, Downey a connu une période de toxicomanie qui menaçait de mettre fin à sa carrière à Hollywood. Pendant ce temps, la future star des Gardiens de la Galaxie, Bradley Cooper, a eu ses propres problèmes de toxicomanie et se serait abstenu d’alcool depuis 2004.

Plus récemment, Affleck s’est engagé dans une bataille très publique contre l’alcoolisme, dont il a récemment rappelé qu’il a été un facteur de son départ éventuel de Warner Bros. »The Batman. Mais selon la star lui-même, Cooper et Downey l’ont tous deux soutenu en l’aidant à se remettre sur pied.

“Vous savez, les gars que j’ai trouvés comme Bradley et Robert m’ont été très utiles et très encourageants, et ce sont des hommes merveilleux.”

Bien que les difficultés personnelles d’Affleck aient ralenti son travail ces dernières années, la star a actuellement plusieurs projets qui devraient sortir en 2020. Ce week-end, par exemple, a vu la sortie de The Last Thing He Wanted, un nouveau drame de Netflix de Le réalisateur nominé aux Oscars Dee Rees.

La prochaine étape est Finding the Way Back de Gavin O’Connor, qui sortira en salles le 6 mars et dans les étoiles Ben Affleck comme un ancien joueur de basket-ball étudiant qui lutte maintenant contre l’alcoolisme. Après cela, nous avons Deep Water d’Adrian Lyne, qui devrait sortir le 13 novembre, suivi de The Last Duel de Ridley Scott le 25 décembre.

En attendant, le tournage est en cours pour The Batman de Matt Reeves, et vous pouvez juger par vous-même comment Robert Pattinson se compare à son prédécesseur lorsque le film arrive en salles le 25 juin 2021.