Ben Affleck dit que Robert Pattinson va être grand comme Batman

Ben Affleck, deux fois lauréat d’un Oscar, n’est pas étranger au cinéma de super-héros. Le Falmouthian grossier a obtenu son diplôme de View Smith de Kevin Smith, lui-même profondément ancré dans la culture de la bande dessinée, pour jouer la première incarnation en direct du procureur devenu vigilant Matt Murdock dans le film Daredevil de 2003 avant de devenir le dernier en date de une longue lignée d’acteurs pour représenter le Caped Crusader sur grand écran dans Batman V Superman: Dawn of Justice, Justice League et, brièvement, Suicide Squad.

Entre les deux, il a également interprété le rôle de l’acteur réel George Reeves, qui à son tour a joué Clark Kent tout au long des années 1950 dans Adventures of Superman, dans le biopic Hollywoodland de 2006, et était, pour un temps, prêt à nouveau à capot du Dark Knight dans le prochain film Le Batman. Initialement déterminé à tirer quatre fois sur le projet en tant que producteur, réalisateur, écrivain et star, Affleck a co-scénarisé l’histoire – qui se déroulerait à Arkham Asylum tout en examinant les horreurs de la folie, un peu comme Joker, lauréat des Oscars l’année dernière – avec l’ancien président et chef de la création de DC Comics, Geoff Johns.

S’adressant récemment à Jake Hamilton, Affleck a expliqué pourquoi il s’était progressivement éloigné des quatre rôles et du DCEU, en disant:

“Il se trouve que j’ai fait quelques films, et j’ai en quelque sorte perdu ma passion pour ça … Et il m’a semblé très clair que si ce n’est pas la chose la plus importante au monde pour vous, tu ne vas pas faire un très bon film. Le film mérite d’être réalisé par quelqu’un qui meurt d’envie de le faire. »

Discutant de son scénario «principalement original», il a déclaré:

«J’ai montré à quelqu’un le script Batman. Ils ont dit: «Je pense que le script est bon. Je pense aussi que tu te boiras à mort si tu revois ce que tu viens de refaire. »

En fin de compte, le contrôle de la direction serait confié à Matt Reeves, la production des crédits serait confiée à Reeves et Dylan Clark, et les fonctions de scénariste seraient confiées à Reeves et Mattson Tomlin. Pendant ce temps, le rôle d’un jeune Bruce Wayne dans sa deuxième année d’opération reviendrait à la star de The Lighthouse, Robert Pattinson et Affleck, comme son collègue super-héros Robert Downey Jr., est enthousiaste de voir ce que l’Anglais apporte à la partie. “Je pense que Robert est un grand acteur”, a-t-il déclaré à Hamilton. “Il va faire grand.”

Affleck peut être vu ensuite dans le drame de basket-ball The Way Back le 6 mars, tandis que Le Batman premières le 25 juin.