Ben Affleck dit qu’il a quitté le rôle de Batman pour des raisons de rechute

Même si Matt Reeves » Le Batman ne tourne que depuis quelques semaines, dans un autre univers, nous aurions déjà vu la version du film de Ben Affleck. Bien que ses apparitions en tant que Dark Knight soient venues dans des déceptions critiques Batman V Superman: Dawn of Justice, Justice League et un camée Suicide Squad, le consensus général est que l’homme de 47 ans avait le potentiel pour être l’un des plus grands de tous les temps écran Caped Crusaders, mais a été déçu par la qualité des projets dans lesquels il a joué.

Lorsque The Batman a été annoncé à l’origine en 2014, les fans étaient enthousiasmés par la perspective d’Affleck de se retirer à la fois en tant que leader et réalisateur, après s’être réinventé en tant que cinéaste acclamé par la critique au cours des dernières années grâce à des films comme Gone Baby Gone, La ville et le meilleur Argo vainqueur de photos. Malheureusement, le projet a été frappé par une série de retards, qui ont finalement conduit l’acteur à quitter complètement le rôle, Robert Pattinson intervenant alors que la dernière aventure de Caped Crusader était retravaillée à partir de zéro.

De nombreuses rumeurs circulaient à l’époque sur la raison pour laquelle Affleck avait décidé de quitter Batman, et beaucoup spéculaient que Reeves avait toujours l’intention de refondre le rôle avec un acteur plus jeune afin de s’adapter à l’histoire qu’il développait. Cependant, il s’est avéré que la bataille de la star de Daredevil contre l’alcoolisme était revenue, ce qui l’a poussé à s’éloigner des projecteurs pour se concentrer sur ses problèmes personnels.

Cliquer pour agrandir

Dans une récente interview, Affleck a admis qu’il avait un script pour The Batman qui était prêt à partir, mais a plutôt décidé que continuer et faire le film ne valait pas la peine de rechuter.

«J’ai montré à quelqu’un le script Batman. Ils ont dit: «Je pense que le script est bon. Je pense aussi que vous vous boirez à mort si vous passez par ce que vous venez de vivre à nouveau. “

Le Batman devrait sortir en salles l’été prochain, mais l’idée de Ben Affleck de s’attaquer à une histoire axée sur le noir qui a suivi son approche fatiguée et grisonnante du plus grand détective du monde sera toujours l’un de ces grands films “ et si? ” de cette bande dessinée les fans en parleront probablement dans les années à venir.