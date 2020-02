Ben Affleck fait confiance au nouveau Robert Pattinson en tant que Batman | Instagram

Ben Affleck, l’acteur qui a le plus récemment donné vie à Batman sur grand écran, il a exprimé son soutien à Robert Pattinson, qui incarnera le gardien de la ville gothique dans le prochain film de Matt Reeves.

Je pense que Robert est un grand acteur et il va le rendre phénoménal “, a déclaré Affleck dans des déclarations recueillies par Screenrant.

Le film mérite quelqu’un qui meurt pour ce qu’il fait et ce n’était pas moi en ce moment, j’ai donc décidé de démissionner “, a déclaré l’acteur, qui a avoué avoir” perdu sa passion “pour le personnage.

Vous pourriez être intéressé Ils ont une discussion animée sur Affleck et Garner

Le projet original de Le batman J’allais avoir Ben Affleck, non seulement en tant que chevalier noir, mais en tant que scénariste et réalisateur du film.

Cependant, et malgré un texte qui avait apparemment suscité de grandes attentes parmi ceux qui l’ont lu, l’interprète a décidé de quitter le projet pour les problèmes de santé.

Affleck Cela fait longtemps qu’il essaie de surmonter sa dépendance à l’alcool, ce qui, selon l’interprète lui-même, a été décisif lorsqu’il s’agit de soulager un autre Bat Man.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Reeves, réalisateur des deux derniers épisodes de Planet of the Apes, est désormais chargé de présenter le nouveau film de Batman.

D’un autre côté, le célèbre acteur, l’une des stars hollywoodiennes qui a eu une vie remplie de hauts et de bas, a avoué lors d’une interview qu’il était désolé de se séparer de la célèbre actrice Jennifer Garner.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Ben Il n’a jamais caché ses problèmes d’alcool et tout ce qui s’est passé pour surmonter cela, mais ce qui a surpris tout le monde, c’est qu’il a déclaré dans une interview au New York Times que ce qu’il regrettait le plus dans la vie était son divorce avec l’actrice.

Vous pouvez également lire Ben Affleck sur le ring grâce à une appli datant d’une femme

J’ai bu relativement normalement pendant une longue période. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus mariage Il s’effondrait. C’était en 2015-16 et, bien sûr, cela a créé plus de problèmes conjugaux “, a déclaré l’acteur. Qu’en pensera son ex-femme, l’actrice Jennifer Garner?

.