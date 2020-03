Ben Affleck fait des push-ups dans le nouveau Zack Snyder Vid

Zack Snyder a partagé une nouvelle photo de Ben Affleck sur le tournage de Batman v Superman: Dawn of Justice League.

Ben Affleck a fait sa première apparition en tant que croisé capé dans Batman v Superman: L’aube de la justice de Zack Snyder, dans lequel il a enfilé le costume mech pour l’épreuve de force du personnage avec l’homme d’acier. Maintenant, Zack Snyder a partagé une nouvelle vidéo dans les coulisses où Ben Affleck fait des tractions sur le tournage du film DC Comics tout en portant ce costume.

La vidéo a peut-être été partagée par Zack Snyder en référence à un défi de remontée qui semble circuler sur les réseaux sociaux, dont certains utilisent un moyen de rester occupé en quarantaine pendant la pandémie de coronavirus. Dans la vidéo, on peut entendre Ben Affleck plaisanter avec Zack Snyder sur le fait de devoir bientôt faire une pause pour le déjeuner.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

VERO: Zack Snyder partage la vidéo de Ben Affleck faisant des pompes sur le tournage de Batman V Superman de DC_Cinematic

Ben Affleck a fait une brève apparition en tant que Batman dans David Ayer’s Suicide Squad avant de reprendre son rôle de héros de DC Comics dans Justice League. Cependant, Ben Affleck s’est désormais éloigné de ce rôle et a passé le relais à Robert Pattinson, qui incarnera le chevalier noir dans The Batman de Matt Reeves.

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman de Zack Snyder: Dawn of Justice:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, Batman v Superman met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Reddit (via Vero)