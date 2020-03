Ben Affleck fait un retour gagnant – / Film

Il est difficile de parler de Le chemin du retour sans mentionner Ben AffleckSa vie personnelle. La star a fait la une des journaux à sensation depuis le tout début de sa carrière, sa mâchoire carrée et son allure américaine – couplés à sa vie amoureuse peu savoureuse – faisant de lui le parfait fourrage pour tabloïd. Même si Affleck a fait sa transition d’un homme générique à un réalisateur prestigieux, sa vie personnelle est restée une source de fascination pour les cinéphiles. C’est un symptôme tragique du cycle de nouvelles des célébrités que les récents combats d’Affleck avec le divorce et l’alcoolisme éclipsent ses succès professionnels. Mais après une courte pause dans la réalisation de films pour s’occuper de son bien-être personnel, Affleck fait un double retour avec The Way Back.

Dirigé par Gavin O’Connor (réunissant sa star de The Accountant), The Way Back est un drame sportif standard qui se double d’une histoire de rédemption affectante – à la fois pour Affleck et pour le personnage qu’il joue. Affleck incarne Jack Cunningham, une ancienne star du basket-ball du lycée qui se noie dans l’alcool tous les soirs pour distraire de la solitude de son divorce et de son travail de construction sans issue. Mais une offre d’emploi inattendue de son ancien lycée le sort de sa stupeur, et Jack finit à contrecoeur par assumer le rôle d’entraîneur d’une équipe de basket-ball en difficulté qui n’avait pas concouru depuis qu’il avait joué il y a 30 ans.

Le rôle est très clairement un vaisseau pour Affleck pour résoudre quelque chose de difficile et personnel pour lui (la star l’a dit lui-même dans des interviews menant à la sortie de The Way Back), mais Jack a l’impression d’être plus qu’un simple exercice thérapeutique d’une star. Affleck donne un caractère physique remarquable au personnage, ses épaules courbées en permanence, ses vêtements amples bouchent à peine son ballonnement alors qu’il se déplace entre son travail et le bar local, où un gentil patron du bar Doc (Glynn Turman) l’aide à trébucher à la maison tous les soirs. Tout comme Jack tient tout le monde autour de lui à bout de bras, y compris sa sœur passive-agressive (Michaela Watkins, donnant 100% dans un rôle plutôt ingrat) et même les joueurs de son équipe de basket-ball – qui se donnent à peine la peine d’apprendre leurs noms au début – tout comme la direction d’O’Connor garde le public à distance. O’Connor communique efficacement un réalisme sombre de la classe ouvrière à travers des palettes grises en sourdine et un ton lourd, bien que cela soit un peu en contradiction avec le cadre ensoleillé du film de San Pedro (j’étais convaincu pour la moitié du film qu’il s’était déroulé dans une ville déserte du centre-ouest avant de voir les palmiers). Mais au fur et à mesure que le film se déroule et que les murs de Jack tombent, le film l’entoure aussi. O’Connor apporte subtilement une chaleur à sa palette de gris alors que Jack commence à s’ouvrir à son équipe, qui est là pour le sauver autant qu’il est là pour les sauver.

Il n’est pas tout à fait exact d’appeler The Way Back un drame sportif. La formation de Jack de l’équipe de basket-ball sous-performante, bien que l’aspect le plus familier du film, est probablement son plus faible. L’arc de l’équipe, des outsiders aux champions inattendus, frappe tous les battements de la formule du drame sportif, jusqu’aux montages d’entraînement, jusqu’à l’encouragement de Jack du joueur vedette sensible de l’équipe (Brandon Wilson) pour sortir de sa coquille et atteindre son potentiel. Mais il est clair que l’aspect sportif de l’histoire est la deuxième priorité de l’arc de rachat de Jack, bien que devenir entraîneur de basket-ball soit essentiel pour amorcer sa transformation.

Mais il y a quelque chose de plus dans The Way Back qu’un simple message de «bon sport, aidez les gens». Alors qu’un Jack nouvellement motivé élabore des stratégies de jeu dans son casque et son équipement de construction, je me suis dit: est-ce pour cela que les hommes partent en guerre? Est-ce pour cela qu’ils sont si attachés à jouer, à regarder, à entraîner des sports? Le fait d’avoir une vocation plus grande les inspire-t-il à se sortir de leurs cycles d’autodestruction? The Way Back taquine certainement qu’il existe des solutions si simples à la répression sans fin et épuisante de la vie. Jack et les autres adultes sur son orbite traversent tous la vie avec une résignation fatiguée, mais s’illuminent à chaque jeu et l’espoir qu’il offre: pour la nouvelle génération, pour que leur travail affecte quelqu’un. Mais de façon inattendue, la réalité arrive. Au milieu du film, nous apprenons que Jack et son ex-femme (Janina Gavankar) avait perdu leur fils à cause d’un cancer, entraînant leur divorce et Jack noyant ses ennuis dans l’alcool. C’est une révélation silencieuse qui marque un tournant pour le film – d’être un homme qui doit surmonter ses propres problèmes personnels à examiner la longue et dure route qui est le deuil.

Alors que The Way Back est un mélodrame pur, il ajoute une réelle sensibilité et profondeur à sa formule. Il plonge rarement dans le mawkish, offrant plutôt une vision calme et solide du chemin d’un homme vers la récupération, ancré par les performances extraordinaires d’Affleck. Le reste du film et sa distribution s’estompent quelque peu à l’arrière-plan, comme il convient au drame robuste à moyen budget que The Way Back incarne – les films si communs il y a 20 ou 30 ans qui étaient souvent de grands véhicules vedettes dans un cadre prévisible mais affectant. récit. Mais la relative planéité du reste du film permet aux performances puissantes et brutes d’Affleck de vraiment briller.

Mais malgré sa nature formelle et ses rythmes quelque peu prévisibles, The Way Back va au-delà du drame sportif typique en reconnaissant le fantasme de tout: qu’un triomphe de basket-ball devient la solution facile à ses problèmes dont Jack rêve. Le chemin du rétablissement est un travail acharné et, comme The Way Back le révèle, le travail n’est jamais terminé.

/ Classement du film: 7 sur 10

