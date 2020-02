Ben Affleck révèle que la suite comptable pourrait être une série télévisée

Lors d’une interview avec Collider, Ben Affleck a offert une mise à jour sur la suite longue en développement de Le comptable, réalisé par Gavin O’Connor, révélant que Le comptable 2 pourrait finir par devenir une série télévisée au lieu d’une autre fonctionnalité.

“Nous en avons parlé”, dit Affleck. «Il semble y avoir un débat sur l’opportunité d’en faire une version de série télévisée. Le scénariste [Bill Dubuque] est devenu assez réussi et occupé, alors il est en train de faire son truc. Et quelqu’un m’a dit: “Eh bien, si nous pouvions trouver un script que nous pourrions moderniser et en faire une suite … Mais c’est un peu délicat parce que la personnalité du personnage est si spécifique, cela ne fonctionne pas vraiment de simplement dire,” Eh bien, nous avons appelé ce script Action Movie Shootout, et maintenant nous allons l’appeler The Accountant 2 ′. »

Affleck a ajouté qu’il serait “ravi de travailler à nouveau avec Gavin et de le faire à nouveau”, affirmant qu’il avait passé un bon moment sur le premier film. “C’était très amusant. C’était une tournure intéressante sur le genre et j’aimerais le faire. ”

La star a alors plaisanté, “Et s’ils veulent en produire une version d’émission télévisée et que j’obtiens des redevances, c’est super aussi.”

Le comptable, écrit par Bill Dubuque et avec Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal et John Lithgow sont sortis en salles en 2016 de Warner Bros.Affleck a joué le rôle de Christian Wolff, un comptable autiste au clair de lune en tant que tueur à gages. Alors que le savant en mathématiques fait cuire les livres d’un nouveau client, le Département du Trésor se ferme sur ses activités et le nombre de corps commence à augmenter. Le thriller a gagné 155,2 millions de dollars au box-office mondial.

Le dernier projet d’Affleck, Le chemin du retour, réunit O’Connor et Affleck pour le drame sportif qui sortira le 6 mars. Le film met également en vedette Al Madrigal (École du soir), Michaela Watkins (Décontractée), Janina Gavankar (Vrai sang) et Glynn Turman (Bourdon).