Ben Affleck sur la façon dont les troubles de la “ Justice League ” ont conduit à sa sortie de Batman

Ben Affleck a réfléchi sur la production de problèmes de Justice League et sa sortie ultérieure du rôle de Batman.

Après que Ben Affleck ait fait sa première apparition en tant que croisé capé dans Batman v Superman: l’aube de la justice, sa performance a été annoncée par beaucoup comme la meilleure représentation du héros de DC dans un film d’action à ce jour. Cependant, ces fans étaient découragés lorsque Ben Affleck a officiellement annoncé qu’il ne jouerait plus Batman après avoir déjà quitté le fauteuil du réalisateur pour le film autonome de Dark Knight.

Lors d’une interview avec GQ, Ben Affleck a réfléchi à la raison pour laquelle il a décidé de s’éloigner du rôle de Batman après Justice League. Alors que la sortie du réalisateur Zack Snyder du film pendant la phase de post-production est bien documentée, Ben Affleck semblait suggérer que le départ du cinéaste n’était qu’un des nombreux problèmes rencontrés par Justice League au cours de la production:

“Justice League a malheureusement été touchée par une tragédie personnelle – la mort de (réalisateur) Zack [Synder] famille. Et comme je l’ai dit, parfois les choses fonctionnent et se gélifient, et parfois vous semblez avoir un problème après l’autre. »

Alors que Ben Affleck a noté qu’il aimait son temps à jouer au Caped Crusader dans Batman v Superman, il s’est épuisé après avoir travaillé sur Justice League. Par conséquent, Ben Affleck a expliqué qu’il s’était éloigné de ce rôle après avoir réalisé que le projet Batman méritait quelqu’un qui était enthousiaste à ce sujet:

«J’en avais assez. Ils ont dit: «Aimeriez-vous réaliser et jouer dans un film solo de Batman?» Et j’ai découvert qu’à un moment donné, j’avais perdu mon enthousiasme ou ma passion pour ce film. Et je pensais que cela devrait vraiment être fait par quelqu’un qui pour qui son rêve le plus fou se réalise. Il était clair pour moi qu’il était temps de passer à autre chose. »

Voici le synopsis officiel de Justice League:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: GQ (via The Hollywood Reporter)