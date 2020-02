Ben Affleck trouve sa rédemption sur le terrain – / Film

Gavin O’Connor a réalisé l’un des drames sportifs les plus sous-estimés de la dernière décennie avec Warrior en 2011, et maintenant il revient au genre et retrouve sa star de The Accountant Ben Affleck pour Le chemin du retour. C’est le genre de film que Hollywood ne fait pas souvent de nos jours: Affleck joue un entraîneur de basket-ball du lycée qui se débat avec des démons intérieurs et espère trouver la rédemption en marge.

Remorque The Way Back

The Way Back utilise une formule bien testée – voir aussi: The Mighty Ducks – mais même si vous savez à chaque rythme comment ça va se passer, il y a quelque chose de spécial dans un drame sportif résonnant, personnel et axé sur les personnages. Quiconque a vu Warrior, un film MMA qui fonctionne à merveille même pour les personnes qui ne se soucient pas du tout du MMA, sait à quel point O’Connor est habile à explorer des personnages avec des passés et des relations compliqués à travers le drame inhérent du sport. (Il a également réalisé le film de hockey sur glace familial Miracle.) Et peut-être que celui-ci ne sera pas aussi prévisible, car il y a toujours la possibilité qu’il ait une fin surprenante de style Friday Night Lights en magasin pour nous.

C’est une excellente bande-annonce, avec sa musique entraînante et ses discours émouvants pointant tous vers une histoire émouvante et inspirante sur la perte, l’espoir, les secondes chances et le succès improbable. Bref, c’est manipulateur – mais de la meilleure façon possible. Espérons que le film lui-même finira par être aussi bon.

Affleck étoiles avec Al Madrigal (École du soir), Michaela Watkins (Décontractée), Janina Gavankar (True Blood), et Glynn Turman (Bourdon).

Voici le synopsis officiel du film:

Jack Cunningham (Ben Affleck) a eu une vie remplie de promesses. Au lycée, il était un phénomène de basket-ball avec une bourse universitaire complète, quand soudain, pour des raisons inconnues, il s’est éloigné du jeu, perdant son avenir. Aujourd’hui, des années plus tard, Jack descend en spirale, déclenché par une perte indicible, et se noie dans l’alcoolisme qui lui a coûté son mariage et tout espoir d’une vie meilleure. Lorsqu’on lui demande d’entraîner l’équipe de basket-ball à son alma mater, qui est tombé loin depuis ses jours de gloire, il accepte à contrecœur, ne surprenant personne plus que lui. Alors que les garçons commencent à se rassembler en équipe et à gagner, Jack a peut-être enfin trouvé une raison de confronter les démons qui l’ont fait dérailler. Mais suffira-t-il pour combler le vide, guérir les blessures profondes de son passé et le mettre sur la voie de la rédemption?

The Way Back dribble son chemin dans les théâtres sur 6 mars 2020.

