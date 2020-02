Ben Higgins croit toujours que Hannah Brown revient pour voler le cœur de Peter Weber cette saison

Nous sommes à mi-chemin de la saison de Peter Weber de The Bachelor, et le drame ne devrait pas s’arrêter de sitôt. L’ancien célibataire – Ben Higgins – pense qu’Hannah Brown secoue encore plus la série à son retour. Voyons pourquoi Higgins pense que même la mère de Weber veut toujours que le pilote choisisse Brown.

Peter Weber et Hannah Brown | Eric McCandless via .

Hannah Brown est déjà revenue deux fois dans «The Bachelor». N’est-ce pas suffisant?

Comment pourrions-nous oublier les deux apparitions de Brown dans The Bachelor Season 24? Elle est venue à la fin de la semaine 1, assez innocemment, pour ramener ses ailes de pilote et lui souhaiter bonne chance.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. Le couple s’est assis pour un cœur à cœur, et Weber a découvert que Brown regrette de l’avoir renvoyé chez lui lors de sa saison de The Bachelorette.

Elle revient la deuxième semaine pour fixer un rendez-vous pour les candidats de Weber, mais le tout tourne mal. Brown finit par pleurer hystériquement, admettant qu’elle a toujours de forts sentiments pour Weber.

L’animateur de l’émission, Chris Harrison, a déclaré à ET qu’il y avait encore de la chimie là-bas, et c’est pourquoi ils voulaient la ramener dans l’émission. En fin de compte, Weber a renvoyé l’ancien bachelorette à la maison et a dit à ses concurrents qu’il était prêt à passer à autre chose. La reverrons-nous?

Pourquoi l’ancien célibataire, Ben Higgins, pense-t-il que Brown revient dans la série?

Higgins et l’ancienne bachelorette, Ashley Iaconetti, ont un podcast ensemble, The Ben & Ashley | Podcast presque célèbre où ils discutent de l’émission. Ils interviewent également des célébrités, d’anciens candidats et des fans passionnés. C’est au cours d’un épisode que Higgins révèle qu’il croit que Brown revient.

“Je pense vraiment que Hannah Brown revient”, a déclaré Higgins à Iaconetti lors de leur podcast le 3 février 2020. «Je m’en tiendrai jusqu’à ce que nous regardions cette chose. J’ai juste un aperçu basé sur la presse, basé sur des interviews, basé sur ce dont nous avons parlé aux gens. »

Iaconetti ne peut pas croire que Higgins pense que Brown retourne à nouveau au spectacle.

«J’ai l’impression que cette saison – même si elle semble dramatique maintenant – devient encore plus dramatique plus tard», poursuit Higgins. «Je pense que c’est une fin heureuse. Je pense qu’il y a de l’amour, mais je pense que ça devient vraiment, vraiment dramatique. Je ne peux que penser qu’Hannah Brown ajoutera ce drame. Je ne sais pas comment ces femmes deviennent plus dramatiques qu’elles ne le sont déjà. »

Au moins, les cohôtes sont d’accord sur cette seule chose. Les femmes de la saison de Weber sont pleines de drame. Cependant, Brown apporte encore plus que ce qu’ils ont d’eux-mêmes.

La mère de Peter Weber parle-t-elle d’Hannah Brown dans le clip vidéo viral?

“Il y a une photo de la mère de Peter qui fait sauter les voies respiratoires”, décrit Higgins. “Sa maman dit:” Ramenez-la. “Qui cela pourrait-il être, Ashley?”

Le clip fait partie de l’aperçu complet de la saison ci-dessous. Au début de la saison, Iaconetti explique que tout le monde pensait que Mme Weber parlait de Brown. Cependant, à ce stade, beaucoup pensent que c’est Madison depuis qu’elle a assisté au renouvellement du vœu des parents de Weber. Higgins pense le contraire.

“Je pense que la mère de Peter parle passionnément, passionnément de Hannah Brown”, dit Higgins.

En tant qu’ancien célibataire, Higgins connaît bien le drame du spectacle. Il semble très révélateur qu’il pense toujours que Weber se retrouvera avec Brown.

Il n’y a qu’une seule façon pour nous de savoir s’il a raison – nous continuerons à regarder The Bachelor tous les lundis soirs. N’oubliez pas qu’il y a aussi un épisode spécial du mercredi soir 5 février 2020 à 20 h HE sur ABC.