Ben Schnetzer est le nouveau Star of FX de Y: The Last Man Adaptation

Ben Schnetzer est la nouvelle star de FX’s Y: The Last Man Adaptation

Plus tôt ce mois-ci, la longue adaptation en gestation de FX de la célèbre série de bandes dessinées de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, Y: Le dernier homme, a pris un coup lorsque Barry Keoghan a quitté le projet après deux ans. Cependant, FX a déjà aligné quelqu’un de nouveau pour entrer dans le rôle de l’artiste d’évasion Yorick Brown. Via Variety, Ben Schnetzer incarnera Yorick dans la série.

Schnetzer est peut-être mieux connu pour ses rôles dans Le voleur de livre, Snowden, Le club émeute, et Fierté. Il a également joué dans la série ABC, Happy Town, ainsi que le pilote FX pour Parti à Hollywood.

Dans la bande dessinée originale, Yorick et son singe assistant, Ampersand, étaient les seuls mammifères mâles à survivre à une peste apocalyptique. Alors que les femmes héritent de la Terre, le secret de la survie de Yorick peut donner à l’humanité une seconde chance de survie.

Diane Lane a joué dans la série en tant que sénateur Jennifer Brown, la mère de Yorick. Imogen Poots incarnera Hero, la sœur de Yorick, tandis que Pas le temps de mourirLashana Lynch joue l’agent 355; la femme chargée de protéger Yorick. De plus, Juliana Canfield, Marin Ireland et Amber Tamblyn ont des rôles dans la série.

Eliza Clark est la showrunner de Y: The Last Man, qui sera produit par Melina Matsoukas. FX a également signé Matsoukas pour diriger l’épisode pilote, mais le réseau n’a pas encore fixé de date pour la série.

Que pensez-vous de Ben Schnetzer en tant que nouveau Yorick Brown? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

