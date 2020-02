Ben Schnetzer remplace Barry Keoghan dans le rôle de Yorick dans ‘Y: The Last Man’

La star de Warcraft, Ben Schnetzer, a remplacé Barry Keoghan en tant que Yorick dans la prochaine série Y: The Last Man de FX.

Une adaptation Y Y: The Last Man basée sur la série de bandes dessinées primée de Brian K. Vaughan est en préparation depuis des années. D.J. Caruso allait à l’origine réaliser un film Y: The Last Man avec Shia LaBeouf jouant Yorick. Le projet de film Y: The Last Man a été remis pour la dernière fois à Dan Trachtenberg. Maintenant, la propriété DC Vertigo est développée en tant que série télévisée pour FX.

FX: la série Y: The Last Man a eu quelques problèmes pour démarrer. Tout d’abord, les showrunners Michael Green et Aida Mashaka Croal ont quitté le projet et ont été remplacés par Eliza Clark. De plus, la star de Dunkerque et Eternals, Barry Keoghan, qui devait à l’origine jouer Yorick, a récemment quitté le projet. Un pilote a été filmé en juillet 2018 et la photographie principale de la série s’est poursuivie en août 2018. Maintenant, la production devrait reprendre en avril et Variety rapporte que Ben Schnetzer remplacera Barry Keoghan en tant que Yorick. Ben Schnetzer est surtout connu pour avoir joué Mark on Pride, mais est également apparu sous le nom de Khadgar dans Warcraft.

Pensez-vous que Ben Schnetzer est un bon choix pour Yorick? Avez-vous toujours hâte de voir la série Y: The Last Man? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Les séries de bandes dessinées acclamées de Brian K. Vaughan se sont déroulées de 2002 à 2008 et ont été publiées par DC Comics sous leur label Vertigo. La série suit Yorick Brown, qui survit à la peste et devient le dernier humain de la planète avec un chromosome Y. Yorick est également rejoint notamment par son singe de compagnie Yorick alors qu’ils recherchent des réponses dans un monde dystopique sans hommes.

Y: The Last Man jouera Ben Schnetzer, Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland et Amber Tamblyn.

Source: Variété

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.