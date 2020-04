Ben Schwartz sur Sonic the Hedgehog Success & Future

Interview CS: Ben Schwartz sur le succès de Sonic the Hedgehog, un avenir possible

Sonic l’hérisson a envahi le cœur du public et des critiques depuis sa sortie en salles en février et juste à temps pour la sortie numérique, ComingSoon.net a fonctionné juste assez vite pour rattraper la star Ben Schwartz afin de discuter du succès du film et de l’avenir possible de la franchise.

Le film devait initialement sortir en salles en novembre dernier, mais après des critiques très négatives de la part du public entourant la conception du personnage emblématique, Paramount a retardé la sortie au 14 février 2020, dans le but de repenser Sonic pour mieux l’adapter à son look de la vidéo. jeux, et le mouvement a fonctionné, obtenant des critiques positives de la part des critiques et du public et totalisant plus de 306 millions de dollars au box-office mondial avec un budget de production de 95 millions de dollars.

Écrit par Patrick Casey (Golan l’insatiable), Josh Miller (Golan l’insatiable) et Oren Uziel (Le paradoxe de Cloverfield), le film suit Tom Wachowski, un flic de la ville rurale de Green Hills, qui décide d’aider Sonic à s’échapper du gouvernement qui cherche à le capturer. Le film est réalisé par Jeff Fowler et produit par Tim Miller (Terminator: Dark Fate).

Le casting pour Sonic l’hérisson comprend Jim Carrey (Blague) En tant que rival de Sonic, le docteur Robotnik / Eggman, James Marsden (Westworld) comme Wachowski, un policier qui fait équipe avec Sonic; Adam Pally (The Mindy Project) en tant que collègue policier de Tom, Tika Sumpter (Longer) et Natasha Rothwell (Wonder Woman 1984). Ben Schwartz (Parcs et loisirs) fournit la voix de Sonic dans le film.

Procurez-vous l’édition numérique de Sonic l’hérisson ici!

Schwartz trouve le succès du film auprès des critiques et du public à la fois «fou» et «excitant», à la fois les fans de la longue franchise de jeux et ceux qui «n’ont jamais entendu parler de Sonic» aiment le film et le sentent vaut le temps que lui et l’équipe de création y ont consacré, notant «nous avons vraiment pris soin» et «nous aimons vraiment la propriété». Le film était à l’origine sorti en salles le 14 février et était déjà devenu un succès au box-office, devenant l’adaptation de film de jeu vidéo la plus rentable aux États-Unis et au Canada, avant la fermeture des cinémas dans le monde en raison de problèmes de santé et le studio a choisi de le porter au numérique plates-formes au début.

“C’est un sentiment étrange parce que le film n’a pas eu la chance de sortir dans quelques pays, donc ils n’ont pas pu en faire l’expérience dans une salle de cinéma”, a déclaré Schwartz. “Mais pour moi et pour quelqu’un qui, nous sommes tous à la maison, j’aime l’idée que les gens puissent en quelque sorte partager cette expérience. Je recevais pas mal de tweets, tout le monde veut regarder ça maintenant et maintenant c’est le moment idéal. J’adore donc que Paramount l’ait fait et ait trouvé un moyen de rassembler tout ce DVD comme des offres spéciales, des options de bonus pour cela. Ils ont dû renverser la vapeur si rapidement. Mais j’adore ça parce qu’il y a aussi des gens qui sont aussi très passionnés par Sonic qui sont vraiment heureux d’avoir cette sortie pour qu’ils puissent en profiter, et peut-être qu’ils n’ont pas pu le voir dans les cinémas ou peut-être qu’ils veulent juste le regarder encore. J’ai envoyé beaucoup de notes vocales à mes amis qui ont des enfants qui disent joyeux anniversaire ou tout ce que je peux pour garder le moral parce que tout le monde est à l’intérieur depuis un bon moment maintenant, et vous savez, les temps sont si étranges. Je suis donc heureux que les gens qui l’apprécient puissent le regarder. “

Les bonus du film incluent des scènes supprimées, y compris une ouverture alternative dans laquelle le public est traité avec une trame de fond différente et plus émotionnelle entre le hérisson titulaire et sa figure mère Longclaw et tandis que Schwartz ne connaît pas la raison de l’ouverture du film étant l’élu, il révèle qu’il y a eu plusieurs itérations envisagées pour le début du film.

“Nous avons fait beaucoup de VO différentes pour cette première partie, je me souviens que toute la première partie, nous avons fait tant de versions différentes de VO”, a noté Schwartz. «Je dois le revoir et voir ce qu’ils y mettent. Je veux dire, je suis sûr que Jeff a une excellente réponse. Je sais qu’au lieu de commencer par cette histoire, ils sont passés à une séquence d’action. Jim et tout le monde, vous voyez en quelque sorte tout le monde, ce qu’il y a dans le film maintenant, et ensuite nous aimons, l’histoire de fond. Je ne sais pas trop pourquoi ils l’ont fait. Je ne sais pas trop lequel est dans le DVD, mais je sais que nous en avons fait beaucoup de VO différents, ce qui est très excitant. “

En pensant à un avenir possible, Schwartz déclare avec enthousiasme que la seule information qu’il sait “est qu’ils n’ont pas encore éclairci” une suite, malgré les critiques avisées des critiques et les chiffres élevés du box-office, mais qu’avec l’état de statu quo, Hollywood est en en ce moment, “cela a un sens total.”

«Mais j’adore cette idée, explique-t-il. «Je sais que Tails est à la fin de ce film, personne ne parle de ce qui se passe, s’il y a une suite, mais j’adorerais qu’ils gardent Tails dedans. Et comme, c’est amusant d’avoir quelqu’un avec qui jouer? J’aime où la fin menait pour Robotnik, c’est presque comme regarder l’évolution de Robotnik. Vous voyez cette grosse moustache, vous le voyez devenir un peu plus fou sur son île. J’adore ce genre de choses. Donc, même juste les deux séquences post-crédits ont été vraiment, vraiment amusantes pour moi. Mais ouais mec, l’idée d’ajouter des personnages comme Tails et n’importe qui, ce serait incroyable. “

Le comédien de 38 ans a noté à plusieurs reprises qu’il était un grand fan de la franchise de jeux, tout en mentionnant qu’il n’avait vraiment consacré du temps Sonique et Sonic 2 pour son Game Gear quand il était enfant, ainsi que le hit de 2017 Sonic Mania et a mentionné que ses niveaux préférés étaient la Casino Night Zone et la Green Zone d’origine.

“J’ai l’impression que le niveau de casino dont j’ai l’impression que sur deux est tellement excitant et fou, et je me souviens du premier, quand j’ai joué ça, j’étais un peu époustouflé, en particulier Green Zone”, se souvient Schwartz. «J’ai aussi adoré la bande originale du premier, mais je me souviens où je jouais Sonic 2, et j’ai battu les deux jeux récemment parce que j’ai eu un de ces mini Genesis », donc j’ai encore battu 1 et 2. Cela vous rappelle à quel point, comme un enfant, toutes ces choses sont dans votre tête. Comme, ma sonnerie est en ce moment – je ne sais pas si vous avez déjà joué à la NES Contes de canard jeu, mais c’est le niveau de la lune du Contes de canard. C’est ma sonnerie depuis environ cinq ans. “

La dernière fois que ComingSoon.net a rencontré Schwartz, il a révélé qu’il n’avait pas encore joué le Sonic Adventure jeux et lors de notre dernière conversation avec lui, il a révélé qu’il n’y était toujours pas parvenu et que, avec notre persévérance, il pourrait enfin entrer dans ce monde.

“Les gens me disent que je dois le faire parce que je n’ai pas encore vraiment joué à un jeu où Sonic parle, alors beaucoup de gens me disent que je dois aller jouer avec lui”, a déclaré Schwartz. . “Je n’ai tout simplement aucun des appareils pour le faire, sauf si je télécharge un émulateur. Oh, j’ai une Xbox, je vais les vérifier. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, donc j’en accueille autant que vous. “

Sonic l’hérisson devrait sortir sur les plateformes numériques le 31 mars et en 4K UHD et Blu-ray le 19 mai!