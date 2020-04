Ben Simmons semble falsifier Devin Booker pendant le streaming

Ben Simmons a lu une déclaration de fan avec laquelle il semblait être d’accord, un peu.



Ben Simmons a été l’un des meilleurs grands hommes de la Conférence de l’Est au cours des dernières années. Tout en jouant pour les Philadelphia 76ers, il a contribué à transformer l’équipe en prétendants de bonne foi qui pourraient un jour jouer pour un championnat NBA. Il y a eu des rumeurs sur sa chimie avec Joel Embiid et si les deux peuvent survivre à long terme ensemble. Cela étant dit, les fans de 76ers les préfèrent ensemble, même s’ils aimeraient toujours un joueur supplémentaire jeté dans le mix.

Lors d’un récent livestream Call Of Duty, Simmons lisait les commentaires des fans où il est tombé sur un appel à Devin Booker des Phoenix Suns, à venir rejoindre les Sixers. Hors contexte, il semble que ce soit le propre sentiment de Simmons. The Sixers big savait que cela pouvait être mal interprété et a immédiatement noté qu’il s’agissait simplement d’un commentaire de fan et qu’il n’avait pas son mot à dire sur la question.

Juste basé sur le ton ludique de Simmons, il est assez évident qu’il aimerait jouer avec Booker et honnêtement, qui ne le ferait pas. Cela étant dit, il existe des règles de falsification qui stipulent comment vous n’êtes pas autorisé à recruter des joueurs d’autres équipes avant la période d’agence libre. Avec quelques chèques de paie provenant de la NBA en ce moment, la dernière chose que Simmons veut faire est d’être frappé d’une lourde amende.

Peut-être que bientôt, nous pourrons voir ces deux-là ensemble sur le terrain. Cependant, il faudrait certainement beaucoup de mouvement pour que cela se produise.

.