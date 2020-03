Ben Stiller apparaît dans «Fast And Furious 9»

Selon un nouveau rapport, Ben Stiller est la dernière star à rejoindre la franchise Fast and Furious et tournera bientôt des scènes pour le prochain film.

La franchise Fast and Furious atteint son neuvième épisode cet été et la série ne montre aucun signe de ralentissement. Fast and Furious continue d’attirer des vedettes comme Dwayne «The Rock» Johnson, Charlize Theron et Kurt Russell. John Cena sera le dernier né de Fast and Furious 9, mais il semble qu’il sera désormais rejoint par Ben Stiller.

La page six rapporte que Ben Stiller apparaîtra dans Fast and Furious 9. Il n’y a actuellement aucun détail sur qui Ben Stiller jouera, mais on dirait que son rôle sera pour une scène post-crédits. Le rapport poursuit en disant que Ben Stiller commencera bientôt à tourner ses scènes Fast and Furious 9.

Êtes-vous ravi d’apprendre que Ben Stiller pourrait rejoindre la franchise Fast and Furious? Pensez-vous que son personnage sera juste mis en place pour le prochain film? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Fast and Furious 9:

Dom Toretto de Vin Diesel mène une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se rassemble pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus qualifié et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve également être le frère abandonné de Dom, Jakob (John Cena, The Suicide Squad de l’année prochaine) .

F9 voit le retour de Justin Lin en tant que réalisateur, qui a dirigé les troisième, quatrième, cinquième et sixième chapitres de la série lorsqu’il s’est transformé en blockbuster mondial. L’action déferle dans le monde entier – de Londres à Tokyo, de l’Amérique centrale à Édimbourg, et d’un bunker secret en Azerbaïdjan aux rues grouillantes de Tblisi. En cours de route, de vieux amis ressusciteront, de vieux ennemis reviendront, l’histoire sera réécrite et le vrai sens de la famille sera testé comme jamais auparavant.

Réalisé Justin Lin à partir d’un scénario écrit par Daniel Casey, Fast and Furious 9 stars Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Cardi B et Sung Kang, avec Helen Mirren et Charlize Theron.

Fast and Furious 9 sortira en salles le 22 mai 2020.

