Ben Stiller pourrait rejoindre le casting de Fast and Furious 9

Il semble que Fast and Furious 9 ait plus de surprises que le retour inexplicable de la mort de Han (Sung Kang) et l’ajout inattendu de John Cena en tant que frère perdu de Dominic Toretto (Vin Diesel). Ils disent qu’après huit films, plus rien n’a de sens, mais la saga continue de s’amuser (vraiment?). Et bien que nous ne nous attendions pas à ce que le casting continue de se développer nous venons d’apprendre l’élément le plus étrange qui pourrait bientôt rejoindre le casting de la saga … qui nous rend tous furieux: Ben Stiller.

Selon une rumeur entre les mains de Page Six, Il est très probable que Stiller ait au moins une petite apparence dans Fast and Furious 9:

“Dans ce qui serait une décision fascinante de casting, Page Six est dit que Ben Stiller aura un rôle dans le dernier opus de la franchise Fast and Furious. Bien que l’étoile Zoolander ne soit pas exactement connue pour ses performances élevées en essence d’octane, on nous dit que Stiller va bientôt commencer à filmer des scènes pour F9“, écrit la page six.

La production de F9 s’est terminée en novembre et, compte tenu des circonstances, il semble très probable que l’apparition de Stiller ne soit qu’un petit camée, quand ils sont arrivés à ce point, ils ont réussi à garder très bien le secret de leur participation. En plus de Stiller, Le nouveau personnage que nous verrons dans le film sera Jacob (Dinner), qui cette fois fera équipe avec Chiper (Charlize Theron) pour réaliser ses vœux de vengeance.

Bien que Stiller ne soit pas un acteur de film d’action, le plus proche de ce genre auquel il a participé est peut-être Tropic Thunder (2008). Saurez-vous conduire?

Rapide et furieux 9 Il ouvre le 22 mai.

.