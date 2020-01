Benedict Cumberbatch brille dans un drame d’espionnage – / Film

Dominic Cooke’S Ironbark est un thriller de la période Dad-core robuste destiné à impressionner les pères partout.

Alors que la guerre froide fait rage au début des années 1960, les relations soviétiques et américaines sont si tendues que les États-Unis ne peuvent pas risquer d’envoyer un agent pour prendre contact avec un espion au sein du gouvernement russe. Les gouvernements américain et britannique s’associent donc pour recruter un homme d’affaires anglais typique du nom de Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) de prendre contact avec eux, le tout dans l’espoir de prévenir une guerre nucléaire totale.

Cumberbatch est de premier ordre en tant que Wynne, un vendeur vaguement charismatique qui représente certaines des meilleures entreprises manufacturières du monde. Naturellement, il est confus lorsque le gouvernement s’approche de lui pour entrer en contact avec Oleg Penkovsky (Merab Ninidze, qui tient beaucoup la sienne), un colonel russe (nom de code: Ironbark) dont le désir d’arrêter une guerre devient plus important qu’une dévotion aveugle à son pays. Mais la nature quelque peu ennuyeuse de Wynne est exactement la raison pour laquelle il est l’option parfaite: il peut se glisser en Union soviétique sous couvert de transactions commerciales sans éveiller les soupçons des Russes. Il y a de simples plaisirs à regarder Cumberbatch s’exciter à l’idée de déjeuner avec des espions ou de marcher nerveusement dans les rues de Moscou en demandant à son contact exactement ce qu’il est censé faire.

Au cours de plusieurs voyages, Wynne et Penkovsky finirent par devenir de bons amis. “Nous ne sommes que deux personnes”, explique Penkovsky lors d’un repas partagé, “mais c’est ainsi que les choses changent.” C’est un message qui semble particulièrement opportun – tout aussi opportun que les personnages parlant de la façon dont Khrouchtchev est impulsif et ne devrait pas avoir accès à un arsenal nucléaire. Ça ressemble à quelqu’un que vous connaissez peut-être aujourd’hui?

Cumberbatch n’est pas nouveau dans les drames d’espionnage de la vraie vie: il y a cinq ans, il a joué dans The Imitation Game en incarnant l’épineux Alan Turing, l’homme qui a conçu une machine qui a décodé les communications nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais alors que Turing était une figure plus emblématique, Cumberbatch est bien plus comparable à Wynne, un homme totalement hors de son élément mais qui devient héroïque en essayant toujours de faire la bonne chose.

Plus que tout autre film, Ironbark est une pièce complémentaire de Bridge of Spies de Steven Spielberg, un autre thriller de la période Dad-Approved ™ sur les relations tendues entre les États-Unis et la Russie. Les deux films se déroulent dans un contexte similaire, et les deux sont en fin de compte sur la façon dont deux rouages ​​dans les roues gouvernementales peuvent faire des percées lorsqu’ils apprennent à se connaître. C’est un autre film “les gens ne sont pas fondamentalement si différents les uns des autres”, et même si Tom O’ConnorLe scénario de l’Institut ne rompt jamais vraiment un nouveau terrain, le film porte son cœur sur sa manche d’une manière presque désuète dans sa sincérité.

Bien sûr, Wynne ne peut dire à personne ce qu’il fait – pas même à sa propre famille. Jessie Buckley (Wild Rose, Tchernobyl) joue Mme Wynne, et le fait que son mari ait déjà eu une liaison des années plus tôt la met en état d’alerte lorsque son comportement change soudainement après avoir été recruté. Buckley est très bonne dans un petit rôle, prouvant une fois de plus qu’elle est l’un des meilleurs caméléons du jeu en ce moment. Rachel Brosnahan (The Marvellous Mrs Maisel) est également une vedette en tant que gestionnaire de la CIA de Wynne, apportant une énergie déterminée à l’histoire.

Avant de poursuivre cet examen, j’émets un avertissement de spoiler pour de vrais événements de la vie. Normalement, je ne parlerais pas explicitement de choses qui se produisent tard dans un film comme celui-ci tant de temps avant que les lecteurs ne puissent le voir, mais je veux faire une exception ici pour parler de l’aspect le plus impressionnant du film: la transformation physique de Cumberbatch. Pendant le moment culminant du film, le plan des protagonistes s’effondre et Wynne est capturée par les Soviétiques et interrogée sur son implication dans l’espionnage. Il plaide l’ignorance et refuse de ratifier Penkovsky, puis il est emprisonné dans des conditions horribles. Le film se termine quelques mois plus tard, révélant que Wynne est une ombre décharnée de son ancien moi. La production a été interrompue pendant trois mois afin que Cumberbatch puisse perdre une quantité importante de poids, et le résultat final est la transformation physique la plus choquante de sa carrière. Il s’agit de choses de niveau Christian Bale dont nous parlons, le type de performance engagée que les corps aiment récompenser. Je ne sais pas si Ironbark a ce qu’il faut pour être un concurrent majeur dans d’autres catégories, mais ne soyez pas surpris si vous entendez des bavardages de récompenses au sujet de cette performance centrale. Même si vous n’êtes pas un fan de thrillers d’époque, son travail de haut niveau ici devrait suffire à vous convaincre de chercher cela.

À l’ère de Peak Entertainment, un film comme celui-ci aura-t-il une chance de toucher un large public? Au moment d’écrire ces lignes, le film est toujours à la recherche d’un distributeur, mais nous espérons qu’il trouvera une maison respectable. Un film triomphant et inspirant sur l’héroïsme de la décence humaine, Ironbark est un drame d’espionnage solide comme le roc qui, s’il était sorti il ​​y a 20 ans, serait facilement devenu un pilier de la TNT ou du TBS. Hollywood ne fait plus très souvent des films comme celui-ci, et si cela fait partie d’un dernier souffle de thrillers d’époque axés sur les personnages, au moins le genre sort avec un certain style.

/ Classement du film: 7 sur 10

Articles sympas du Web: