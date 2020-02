Benh Zeitlin de Beasts of the Southern Wild sur Wendy

Interview CS: le co-scénariste / réalisateur Benh Zeitlin sur Peter Pan réinventant Wendy

ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec le scénariste / réalisateur nominé aux Oscars Benh Zeitlin (Les Bêtes du sud sauvage) à propos de son dernier projet, Wendy, une réinvention de la pièce et du roman emblématiques de J.M. Barrie Peter Pan, qui est maintenant dans certains cinémas!

Dans cette épopée ragtag sauvagement repensée, Wendy est perdue sur une île mystérieuse où le vieillissement et le temps sont décollés. Elle doit se battre pour sauver sa famille, sa liberté et l’esprit joyeux de la jeunesse du péril mortel de grandir.

Le film met en vedette Shay Walker, Tommie Lynn Milazzo et Stephanie Lynn Wilson. Zeitlin a également co-écrit le script aux côtés d’Eliza Zeitlin (Gloire en mer). Le film est produit par Becky Glupczynski, Dan Janvey, Paul Mezey et Josh Penn.

CONNEXES: La bande-annonce et l’affiche de Wendy réinventent l’histoire classique de Peter Pan

ComingSoon.net: Donc je suppose que commencer, malgré le fait que Des bêtes évidemment fait de la monnaie et obtenu beaucoup d’attention pour les récompenses, vous n’avez pas opté pour le gros budget pour celui-ci. Vous l’avez gardé assez petit et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de poursuivre dans cette voie plutôt que d’aller chercher le gros dollar.

Ben Zeitlin: Vous savez, ça a toujours été un peu comme mon intérêt en tant que cinéaste, et je n’ai jamais vraiment vu la réalisation comme, un travail que j’allais obtenir. C’était toujours une échappatoire au travail. Et donc, je voulais vraiment protéger la liberté de création. Je voulais garder notre équipe intacte. Je voulais vraiment aimer – je sentais qu’il y avait quelque chose de vraiment beau dans la façon dont Des bêtes a été fait et vraiment comment le court que j’ai fait avant ça, Gloire en mer a été fait. C’était comme un véritable continuum d’un processus et d’une communauté. Et je sentais que vous savez, ce que j’aimais être réalisateur avait tout à voir avec cette communauté et ce processus, et que sachant que cela ne pourrait jamais exister dans le cadre de comme, comment les films hollywoodiens sont faits, ce n’était pas un beaucoup de – je n’étais pas déchiré par le choix ou quelque chose comme ça ou particulièrement tenté. Pour nous, l’opportunité était de prendre ce processus et de le faire passer au niveau supérieur et de raconter l’histoire suivante et de le faire avec un extraordinaire comme, l’occasion de sorte de défi comme, ce qui était possible avec différentes parties du processus en termes de comme , Je n’avais jamais vu un film qui avait un pack d’enfants non-acteurs dans ce film. Vous l’aviez vu dans Goonies, mais c’était très Hollywood. Soutenez-moi, ce sont tous comme, River Phoenix et je n’ai jamais vu ça.

CS: Vous l’avez peut-être vu dans certains films étrangers comme Petite monnaie et des choses dans le genre.

Zeitlin: D’accord, mais c’était très vrai. Alors que je voulais aimer, raconter comme une vraie histoire d’aventure avec de vrais types de personnages construits avec un pack d’enfants non-acteurs. Nous voulions construire cette créature sous-marine de 35 pieds qui s’est allumée, qui était exploitée par des plongeurs. Il n’y avait aucun précédent pour la construction d’une marionnette sous-marine, quelque chose comme ça jamais dans n’importe quel contexte que nous pouvions trouver. C’était comme si, nous voulions relever des défis impossibles. Et pour moi, l’opportunité qui vient de Des bêtes était que nous pouvions le faire. Et nous pourrions amener les gens à s’inscrire parce que Des bêtes a été fait complètement en dehors de toute sorte de structure hollywoodienne. Il était financé par un organisme sans but lucratif. Nous avons complètement inventé la façon dont le film a été tourné, et nous avons eu cette chance où nous allions être en mesure d’avoir plus de ressources et plus de temps pour prendre cela et essayer d’accomplir des choses sans précédent. Et donc, c’était ce qui m’excitait. Et l’idée de quitter ça et de travailler pour la location, comme raconter une histoire à laquelle je ne croyais pas, n’a jamais vraiment été envisagée.

CONNEXES: Entrevue avec CS: ​​Haley Bennett pourparlers Thriller psychologique Swallow

CS: Droite. Et l’histoire de Peter Pan, ça a été un énorme aimant pour beaucoup de cinéastes différents. Qu’est-ce que la mythologie de Barrie vous a particulièrement plu?

Zeitlin: Je pense que cela signifie beaucoup de choses. C’était toujours un film de rêve pour moi et ma sœur, en particulier, avec qui j’ai écrit le film, Eliza. Puisque nous étions de petits enfants, c’était comme, c’était notre – ce personnage, plus que n’importe quelle version ou même le livre, c’était comme si le personnage avait cette place énorme dans nos vies, dans notre mythologie personnelle, et nous inventé comme mille histoires différentes dont il faisait partie. Et donc, c’était comme un rêve de faire ce film. Et puis, c’était aussi très semblable, au moment où nous avions eu l’occasion de faire le film, nous pensions beaucoup à ce genre de sentiment de la tension entre le genre, la liberté et les soins, et un peu comme , sauvage et responsabilité. Et beaucoup de cela était vraiment palpable de sortir de Des bêtes et il y a soudainement ces attentes comme, eh bien, que ferions-nous? Cette question exacte, l’impression qu’il y avait toute cette sorte de monde extérieur, plus adulte, plus responsable, plus stratégique qui allait entrer dans notre processus. Et comment allions-nous y naviguer et rester en quelque sorte libre et rester sauvage et aussi en quelque sorte simplement savoir que nous grandissions et allions grandir pendant le temps qu’il faudrait pour faire ce film et vouloir comprendre comment comme, pas l’impression que c’était un choix entre être libre et avoir comme, l’amour et la famille dans votre vie. Et comme, comment pourrions-nous trouver l’un dans l’autre? Et ces thèmes étaient comme, des questions pour lesquelles je ne pouvais pas formuler de réponse, et qui, pour moi, sont en quelque sorte ce qui me lance dans un projet de film, vouloir explorer une sorte de paradoxe ou de paradoxe perçu que je sais pouvoir être résolu, mais je ne sais pas comment. Et le processus de réalisation du film était ça.

CS: Et c’est un ton délicat aussi, parce que si vous le poussez trop loin vers le contemporain, et alors vous êtes comme Crochet territoire avec Lost Boys sur des planches à roulettes et d’autres trucs, et puis vous le poussez trop loin vers le sol, puis tout d’un coup ça devient comme Seigneur des mouches. Alors, où avez-vous essayé de trier des terres?

Zeitlin: Je veux dire, notre réflexion à ce sujet avait beaucoup à voir avec le genre, nous voulions exprimer la magie à travers la nature et non à travers un genre de, pure fantaisie et prendre les idées émotionnelles et les exprimer à travers la réalité, pas comme une sorte de comme , construit de façon esthétique, mais nous voulions vraiment ne pas construire ce film. Nous ne voulions pas le construire à l’intérieur d’un ordinateur. Nous ne voulions pas créer d’ensembles. Nous voulions trouver cette histoire dont nous rêvions sur terre d’une manière qui semblait tangible et possible. Et donc, comme beaucoup d’endroits dans ce film – et la façon dont nous l’avons fait a été de garder notre scénario incroyablement flexible et de continuer cette exploration, d’aller sur l’île de Monserrat qui a en quelque sorte formé la base de Neverland, d’explorer dans cette zone d’exclusion volcanique, où les deux tiers de l’île sont fondamentalement vous savez, abandonnés et où vous pourriez aller trouver ce genre d’espaces surréalistes intacts qui donnaient l’impression d’exprimer une sorte d’idées émotionnelles fondamentales du texte original, puis une sorte d’enveloppe notre histoire et notre script autour de ce que nous pourrions trouver, par opposition à ce que nous pourrions construire.

CS: Cela touche à quelque chose qui m’embrouille toujours, parce que vous voyez dans des films fantastiques de plus en plus gros maintenant, quelque chose comme Avatar, où c’est comme s’ils recréaient littéralement une flore et une faune terrestres dans un ordinateur. Ce film ressemblait-il presque à une réaction à ça, où vous êtes, hé les gars, regardez. Tout va bien ici. Aucun polygone nécessaire.

Zeitlin: Ouais, ouais, je veux dire, et j’aime Avatar, mais je pense qu’il y a une chose plus large dans notre expérience de plus en plus numérique de la vie, de nous déconnecter de la planète de manière à la fois dangereuse sur le plan émotionnel et similaire, réellement dangereuse pour nous en tant qu’espèce, vous savez? Et nous voulions faire un film qui renoue vraiment avec l’expérience d’être viscéralement dans la nature, en particulier pour les enfants. Je veux dire, ce film est sorti longtemps après que nous ayons fait le film, mais je suis allé voir comme, l’un de mes films préférés est l’original Sabu Le livre de la jungle, qui est comme le film le plus viscéralement nature que vous ayez jamais vu. Et puis, pour voir ça refait et pour que le personnage principal ne soit probablement jamais sorti, faire un film sur la jungle où il n’y a absolument aucun engagement avec le monde réel –

CS: Ils sont tous dans un studio à Van Nuys.

Zeitlin: Oui exactement. Et comme, ça fait vraiment mal. Et pour moi, ça fait vraiment du mal, et j’ai eu cette expérience en coulant le film, en parlant à tant d’enfants et en trouvant si peu de gens qui imaginaient vraiment des choses dans le monde naturel, comme dans mon imagination quand j’étais enfant – Je veux dire, j’étais dans le Queens. Ce n’était pas comme si je vivais dans la forêt, mais comme, les fissures dans le trottoir où vivaient les fourmis étaient comme de vastes merveilles pour moi. Et je pense que cette connexion viscérale d’être un petit animal quand vous êtes un enfant et de ne jamais oublier que vous êtes un animal est quelque chose que nous voulions exprimer. Et pour ce faire, nous sommes allés très loin juste pour tourner ce film dans des endroits vraiment naturels qui n’étaient fondamentalement pas modifiés.

CS: Eh bien, le ferroutage de cela, dans une certaine mesure, est votre fascination pour le genre de monde naturel, cela vient-il du fait que vous avez grandi en milieu urbain, donc pour vous, cela ressemble à de l’évasion?

Zeitlin: Je ne sais pas. J’ai déjà eu une vie séparée parce que ma mère est originaire du pays de Caroline du Sud et j’ai passé une tonne de temps là-bas. Et nous irions là-bas et c’est comme si vous chassiez des poulets et des cochons et que vous étiez sorti. Et donc, je n’ai jamais eu envie, je ne sais pas, probablement pas. Comme si je ne m’étais jamais senti aussi urbain que je devais aimer, fuir ça ou quelque chose comme ça. Je pense que c’est juste, je ne sais pas, c’est comme quelque chose de fondamental. C’est quelque chose de fondamental que je pense que nous perdons en grandissant ou à qui on nous dit. Je me souviens viscéralement d’être un enfant et de rentrer à la maison comme, recouvert de comme de la terre, du sable et du sang, et comme, je n’en ai aucune idée. Ma maman me regarde et me dit: qu’est-ce que tu as fait? Et j’étais comme, oh non.

CS: Parce que tu venais juste d’avoir cette montée d’adrénaline.

Zeitlin: Ou tout simplement comme si vous ne vous sentiez pas déconnecté de ces choses, puis vous grandissez et vous êtes comme, ew. Boue. Comme ne touchez pas à un bug. Brut. Comme s’il y avait des germes et qu’on vous disait comme des enfants d’aimer, de vous désengager du monde naturel. Et pour moi, c’est comme une vraie perte que nous subissons.

CS: Ouais, la vie devient un peu stérile.

Zeitlin: Oui exactement. Et je pense qu’une grande partie du film se penche sur le genre de façons dont les adultes forcent les choses aux enfants. Et je ne sais pas pourquoi ils le font. Vous savez, c’est une façon de faire face à nous-mêmes que nous continuons ensuite à infliger ces déconnexions aux enfants entre la nature, entre leur imagination, entre leurs rêves, et comme, ces pertes avec des choses que nous voulions vraiment creuser dans le film d’une manière qui était très viscérale.

CS: Ouais, eh bien, et vous êtes vraiment bon pour capturer l’exaltation des enfants qui courent sauvage et laisser courir leur imagination. Et vous avez ce genre de grandes séquences d’excitation maniaque et d’émerveillement. Mais alors, vous aussi, vous avez les accidents. Vous avez les bas. Comme, comment Eliza et vous avez-vous décrit le parcours émotionnel sur lequel vous vouliez emmener le public?

Zeitlin: Ouais, je veux dire, vous essayez toujours de suivre une colonne vertébrale émotionnelle dans le film qui n’est pas nécessairement comme l’intrigue ou les événements, ce qui peut être assez simple. Mais vous savez, je pense que nous voulions aussi nous attaquer quand vous jouez comme ça, quand vous êtes sauvage et dangereux et espiègle et libre comme ça, les mauvaises choses finissent par arriver. Tu sais ce que je veux dire? C’est l’adage dont je me souviens en tant qu’enfant de tout, comme si c’était du plaisir et des jeux jusqu’à ce que quelqu’un perde un œil. C’est l’expérience ultime d’être un enfant. Donc, nous voulions passer par la perte d’un œil et trouver un moyen de défier cela, vous savez, parce que beaucoup de ce dont nous avons parlé aussi, et cela provenait également de beaucoup de casting et d’interviews, nous demandions toujours grandi -ups comme, que vous souvenez-vous d’un moment dans votre vie où vous avez eu l’impression d’avoir grandi ou où votre vie a changé pour toujours à cause de quelque chose qui s’est passé. Et cela concernait en grande partie la tragédie ou le fait de se blesser. Ils rêvaient d’être cavaliers. Ils se sont évadés une fois, se sont cassé le dos, puis ce rêve est mort juste là. Ou quand ils ont perdu un frère ou quand ils ont perdu une mère et qu’ils n’ont tout simplement jamais eu l’impression de pouvoir se connecter à – cela ébranle votre foi ou quelque chose, et ils ne pouvaient jamais ressentir la même chose après une perte. Et donc, une chose que nous voulions explorer était comme: comment surmonter une perte ou se blesser comme ça? Et il y a des personnages dans le film qui le font, et certains qui ne sont pas basés sur la façon dont ils traitent leur foi après que quelque chose de terrible leur arrive. Et donc, cette idée est celle que nous voulions explorer, en particulier à travers le personnage de James, évidemment.

CS: Oui, et vous avez parlé un peu de la construction de cette étonnante animatronique. C’est un si beau travail. Cela semble si viscéral, si réel et si semblable, tangible. Les effets sont-ils simplement quelque chose que vous voyez dans votre boîte à outils? Ou est-ce quelque chose que vous aimeriez développer dans les futurs films? Parce qu’à bien des égards, cela ressemble à une extension de ce que vous avez aimé, avec les phacochères dans Des bêtes. On dirait que vous construisez en quelque sorte sur cela.

Zeitlin: Ouais, je ne sais pas. Je veux dire, je pense que c’est un film à filmer. Je veux dire, c’était un défi radicalement différent. Sur Des bêtes, nous avons vraiment utilisé de vrais animaux et c’était ce défi. Celui-ci consistait à construire une marionnette. Et nous ne pouvions pas vraiment le faire animatroniquement, ce que nous voulions qu’il soit réactif à l’eau de cette manière qui était complètement – il n’y avait aucun moyen d’aimer, de programmer cela. Vous savez, la façon dont quelque chose coule dans l’eau est si chaotique. Et donc, oui, ce défi consistait à vraiment repousser les limites de ce qui pouvait être fait sous l’eau avec des matériaux pratiques, vous savez, et avec une opération humaine. La marionnette à grande échelle était exploitée par des plongeurs sous-marins, qui étaient comme un très – nous devions répéter cela comme un flux de souffle, et il avait cette qualité humaine – ou simplement organique, que si quelque chose de robotique–

CS: Donc les plongeurs étaient hors champ?

Zeitlin: Oui, ils sont dans la tête. Ils sont comme, souvent cachés à l’intérieur. Et puis, nous avions aussi une miniature qui fonctionnait au-dessus de l’eau, mais aussi, nous devions la construire avec suffisamment de flexibilité pour ressentir tout ce genre de mouvement qui était essentiellement aléatoire. Et donc, mais oui, je veux dire, cela vient certainement d’une grande partie de ce film inspiré par moi et ma sœur au sous-sol avec, comme les six cassettes VHS que nous avions quand nous étions enfants. Et donc, comme saule était une énorme inspiration pour Des bêtes, puis celui-ci, certaines des créatures de Histoire sans fin. Nous avons comme, un véritable amour pour ce genre d’ère perdue du cinéma, où les choses étaient plus grandes que nature ont été construites par des artisans, chacun avec ses propres compétences et personnalité. Et ça me manque vraiment dans une sorte de fantaisie parce que quand les choses deviennent numériques, elles ont une façon d’homogénéiser, une sorte de sensation de ce que vous regardez. Et nous avons vraiment réuni des artistes incroyables, certaines personnes qui travaillaient sur la mère étaient sur chasseurs de fantômes, étaient ce genre de dernière génération. Une partie de la mère a été fabriquée à Los Angeles, où Bill Brian, qui était comme l’homme en plastique des années 80 et 90 à Hollywood, était situé. L’équipe l’a amené, et il a découvert toutes ces techniques pour utiliser du plastique, pour créer des créatures et ce ne sont que de belles techniques qui disparaissent très rapidement.

CS: Je veux dire, quand je vois quelque chose comme ça, je peux vous voir faire votre propre genre de Cristal noir. Je peux vous voir faire un film entier comme ça, comme totalement hors de votre imagination, totalement pratique, une sorte de monde fantastique. Est-ce quelque chose que vous pourriez voir? Ou voudriez-vous toujours qu’il y ait un élément plus chaotique?

Zeitlin: Je veux dire, je ne sais pas. Je pense que je suis parti – probablement le plus de films que je fais, je suis en quelque sorte parti – comme, j’ai commencé comme animateur. J’ai fait des films d’animation stop motion qui étaient purement imaginés, qui étaient tous des marionnettes, et je viens de passer des mois et des mois seuls dans des pièces sombres à animer des marionnettes, et je pense que mon imagination vient souvent de cela d’une manière que je fais en quelque sorte des choses qui défient les lois de la physique comme si j’animais, et tout pouvait arriver. Mais je veux de plus en plus raconter des histoires humaines. Et pour moi, être réaliste ne signifie pas que rien de tel qu’une scène sous-marine de 35 pieds, cela pour moi, qui existe toujours dans le domaine du réalisme, mais je ne sais pas si je voudrais jamais faire quelque chose qui est purement fantastique. Je pense que je suis toujours intéressé par les façons dont les choses plus grandes que la vie se touchent, la vraie vie. Donc, je pense de plus en plus, c’est là que va mon esprit.

CS: Ouais, eh bien, c’est intéressant parce que je me souviens en fait, je me souviens même avant Des bêtes, Je me souviens du suivi Gloire en mer et certains des autres projets de la Cour 13 et d’autres choses. Et je me souviens quand Des bêtes J’ai éclaté en quelque sorte, oh d’accord, maintenant tous les gars de Court 13 vont devenir le nouvel équipage, un peu comme David Gordon Green et Jody Hill et Danny McBride et tous ces gars sont devenus, l’équipe de Caroline du Nord. Ce sera l’équipe Wesleyan qui va venir et Hollywood va les engloutir et ils auront tous un million de projets. Pourquoi cela ne s’est-il pas produit?

Zeitlin: Parce que je ne sais pas. La façon dont nous avons fait des films était vraiment amusante. C’était vraiment amusant. Et c’est amusant, c’est significatif. Le processus enrichit votre vie de manière incroyable. Il y a comme une réelle positivité quand on fait un film dans un endroit, ça a un impact vraiment puissant. Et quiconque de notre équipage qui retourne sur l’île de Monserrat, c’est comme, nous avons tous un monde là-bas maintenant et c’est comme une façon incroyable de vivre. Et les cinéastes qui en sont sortis, comme Jonas Carpingnano, qui est dans le sud de l’Italie comme, avec sa propre version, son propre processus, mais aussi beaucoup, travaillant dans cette communauté pour faire des films incroyables.

CS: Ouais, ou comme Ray Tintori.

Zeitlin: Ouais, et je pense que nous sommes en quelque sorte inspirés par une approche qui ne pourrait jamais être exécutée comme, l’usine d’Hollywood, la culture de cela démantèlerait totalement toutes les choses que je pense faites Des bêtes très bien. Et donc, je pense que…

CS: C’est juste un anathème pour le processus de vos gars.

Zeitlin: Oui, le processus hollywoodien a tout à voir avec le contrôle et la prévisibilité des choses. C’est ainsi que les films sont réalisés. Il y a des délais stricts et des processus qui ne sont pas déconnectés. L’autre raison, lorsque vous montez sur un vrai plateau de tournage, c’est comme si personne qui n’était pas en contact ne touchait une lumière. Tu sais ce que je veux dire? Cela semble sans importance, mais cela fonctionne contre la collaboration de manière réelle et contre une approche organique, où le film dicte vraiment les délais et la façon dont les choses sont faites. Tout doit rentrer dans le même type de système stratifié. Et je pense qu’il y a beaucoup de connaissances issues de nos premiers travaux, qui à certains égards ignoraient simplement comment ces choses devraient fonctionner. Mais là où nous sommes en quelque sorte, il y a des qualités dans les films que je pense qu’il est impossible de créer dans ce contexte. Et donc, nous continuons d’essayer de travailler sur ces routes et de trouver des moyens de faire des films, même si c’est une approche beaucoup plus détournée, imprévisible, dangereuse et risquée de faire un film.

CONNEXES: Nightmare Alley: Willem Dafoe Cast dans Guillermo del Toro Thriller

CS: Ouais. Je veux dire, cela a du sens pour moi parce que je me souviens que David Gordon Green est venu à mon école juste après George Washington et il a parlé du processus de réalisation de ce film. Et il a obtenu ces superbes performances de ces enfants parce que tout le monde dans l’équipe et les acteurs vivaient dans la même maison.

Zeitlin: Exactement.

CS: Le gars qui a la prise leur a fait le petit déjeuner, ce genre de chose.

Zeitlin: C’est une famille. Vous créez une famille. Ouais.

CS: Et je suis sûr que maintenant chacun de ces enfants serait dans une caravane, tu sais? Ouais.

Zeitlin: Ce n’était pas comme ça. Nous avons tous dû partir en randonnée, peu importe où vous vous trouviez, comme faire la même randonnée de deux heures et demie jusqu’à notre emplacement. Et au moment où vous arrivez là-bas, c’est comme, vous avez toutes sortes de liens comme, merde, aussi dur. Nous allons maintenant tourner un film. C’est égalisant de faire des films d’une manière qui ne rentre pas dans le système qui existe.

Wendy est en salles maintenant!