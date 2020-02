Benji Hart présente une chorégraphie de mains performance voguing

Et au total qui suit au Musée du Peuplier, au CDMX, l’exposition de ‘Éléments de Vogue‘, Qui se concentre sur l’expression artistique qui mélange les bases de la musique, de la danse et de nombreuses poses: le voguing. (Ici on vous dit bien quoi de neuf).

Maintenant, dans le cadre de cette même exposition, vient la performance de ‘Le danseur comme insurgé«De Benji Hart, dans lequel une chorégraphie de voguing – en particulier de la performance des mains – est exécutée, incarnant le style Old Way qui a vu la naissance de cette forme de danse à Harlem. Mais non seulement cela, mais aussi, une conférence sera donnée dans laquelle les généalogies politiques, les aveux intimes et la critique culturelle seront enchaînés. Alors que le discours de Hart retrace les racines du voguing dans ces formes de stratégies de célébration et de survie populaires invitées par la communauté noire à l’époque de l’esclavage, le corps se révèle à travers ses performances en tant que source de mouvement révolutionnaire.

Benji Hart est un auteur, artiste et éducateur d’Amherst, Massachusetts, qui vit à Chicago. L’auteur du blog Radical Fagot, ses essais sont apparus dans des anthologies qui incluent Deuil rebelle: le travail collectif du deuil d’AK Press, et Le funambule de ses lecteurs: Political Geographies from Chicago and Elsewhere, commande de la Chicago Architecture Biennale 2019.

Elements of vogue est la première exposition en Espagne et au Mexique qui passe en revue l’histoire de la performance afro-américaine, et la première au niveau international sur l’histoire de la voguing. Cette activité aura lieu le vendredi 14 février à 19 h 00, l’accès est gratuit.