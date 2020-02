Benny Christ représentera la République tchèque à Rotterdam

Trois mois seulement après le coup d’envoi officiel du Festival Eurovision 2020, les pays en attente de dévoiler leurs candidats et leurs chansons pour l’événement sont de moins en moins nombreux. Le dernier à rayer cette tâche de ses tâches en attente a été République tchèque, où s’est conclue la présélection avec la victoire du rappeur Benny Cristo et de sa chanson “Kemama”.

Benny Cristo, représentant de la République tchèque à l’Eurovision 2020

La présélection virtuelle de la République tchèque a été effectuée avec le vote du public, émis par l’application officielle de l’Eurovision, en plus de ceux émis par un Jury international, composé de différents artistes Eurovisive. En fait, parmi ce groupe, il y avait Miki Núñez, représentant de l’Espagne à l’Eurovision 2019, avec neuf autres artistes: Isaiah (représentant de l’Australie à l’Eurovision 2017), Katerine Duska (Grèce au festival 2019), Kasia Mos (Pologne, 2017), KEiiNO (Norvège, 2019), Kristian Kostov (Bulgarie, 2017), Michela (Malte, 2019), Sebastian Rejman (Finlande, 2019), Stig Rästa (Estonie, Eurovision 2015) et Zala Kralj et Gašper Šantl (Slovénie, 2019).

Après avoir ajouté un total de 35 000 votes individuels, près de 10 000 de plus que l’édition précédente, Benny a accumulé un total de 22 points, dont douze du public et le reste du jury. Une partition avec laquelle le rappeur a obtenu le plus de succès grâce au vote du public, tandis que celui des experts était le deuxième meilleur. En deuxième et troisième place, Elis Mraz et son “Wanna be like” ont été classés, avec 18 points (dix du public et huit du jury); et Barbora Mochowa avec son “White and Black Holes”, thème avec lequel il a obtenu 14 points (deux de la télévision et douze du jury).

Une carrière solide

Benny Cristo est un artiste bien connu en République tchèque, depuis plus de dix ans. Une trajectoire qui met en évidence jusqu’à présent trois grands succès: “Tezky Váhy” (avec 27 millions de vues sur YouTube), “Padam” (avec 24 millions) et “Bomby” (avec 24 millions de visites). En 2019, il sort son dernier EP, “Kontakt”, avec un total de six chansons, dans le cadre d’une carrière professionnelle dans laquelle l’artiste a réussi à consolider une liste fidèle de followers, en ajoutant 800 000 sur Instagram et plus de 500 000 sur YouTube. De plus, Christ est devenu un professionnel du jujitsu ces dernières années, une discipline dans laquelle il a remporté plusieurs médailles. Son prochain défi sera de représenter la République tchèque lors de la deuxième demi-finale de l’Eurovision 2020 qui aura lieu le 14 mai., où Benny se produira au premier semestre, comme établi lors du tirage au sort du 28 janvier.

