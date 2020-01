Ber Amber Heard est amoureuse de Bianca Butti

Amber a entendu

L’actrice et le cinéaste ont commencé à sortir ensemble comme des amis, mais la relation a évolué et maintenant ils sont “autre chose”.

Amber Heard serait amoureuse de Bianca Butti.

On pense que l’actrice d’Aquaman s’est engagée dans une liaison avec le cinéaste de 38 ans, car des sources disent que le couple “sort ensemble et apprend à se connaître” et qu’Amber serait à l’aise de “lui prendre la main”. en public”.

Une source a déclaré au magazine Us Weekly: «Amber et Bianca sortent ensemble et se connectent. Amber n’essaie pas d’être discrète à ce sujet. »

«Amber se sent à l’aise d’embrasser Bianca et de lui tenir la main en public. Ils ont commencé comme amis et c’est devenu autre chose. »

Amber, 33 ans, était mariée à Johnny Depp de 2015 à 2017, et l’ancien couple a été impliqué dans une dure bataille juridique depuis lors, après qu’Amber a accusé Johnny de la maltraiter physiquement pendant leur mariage.

Entendu plus tard, il a fréquenté l’homme d’affaires Elon Musk pendant quelques mois, mais les choses ne se sont pas bien terminées non plus.

L’actrice, qui est ouvertement bisexuelle, tente désormais de trouver le bonheur à côté d’une femme.