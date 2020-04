Bernie Sanders abandonne la course présidentielle de 2020

Bernie Sanders a officiellement abandonné l’élection présidentielle de 2020, laissant la place à Joe Biden pour représenter le Parti démocrate.



Pour les deux dernières élections, Bernie Sanders espérait que le public américain se rapporte à sa campagne, mais, les deux fois, il a échoué.

Il est rapporté que Bernie Sanders, l’un des seuls candidats démocrates restants à se présenter contre Joe Biden, a abandonné la course pour devenir président des États-Unis.

Tel que rapporté par ., Bernie Sanders a annoncé à son équipe qu’il abandonnerait la course ce matin, laissant la place à Joe Biden et Donald Trump pour s’affronter plus tard cette année.

Cette annonce intervient après un virage étonnant pour Sanders. Après avoir vu un énorme soutien des trois premières primaires fin février, cela a été inversé et Joe Biden est devenu le favori des démocrates.

Il sera intéressant de noter si Sanders finit par approuver Joe Biden comme son choix pour le prochain président. Les deux hommes n’étaient pas d’accord sur de nombreux sujets importants. Sanders était considéré comme le candidat “progressiste” du groupe, et ses partisans vivent avec une mentalité de “Bernie ou Bust” depuis huit ans.

Pensez-vous que Joe Biden a une chance de vaincre Donald Trump au moment des élections ou Trump a-t-il cela dans le sac?

