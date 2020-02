Bernie Sanders Debate: Democratic Live Stream le 25 février, CBS [WATCH]

HISTOIRES CONNEXES

CBS et le Congressional Black Caucus Institute mardi accueillent le 10e débat démocrate, en direct du Charleston Gaillard Center de Charleston, SC.C’est la troisième et dernière épreuve de force primaire prévue pour le mois de février, et survient quelques jours à peine avant celle de l’État. 29 février primaire.

Le débat prévaut sur la programmation régulière du réseau Eye, qui comprend NCIS, FBI et FBI: Most Wanted – qui reviennent tous avec de nouveaux épisodes le mardi 10 mars (ils sont à nouveau préemptés mardi 3 mars – alias Super Tuesday.)

Le débat de deux heures mettra en vedette sept candidats. Ceux qui se sont qualifiés (déterminés à l’aide d’une combinaison de moyennes de vote et du nombre actuel de délégués) apparaîtront sur scène dans l’ordre suivant (de gauche à droite):

* Michael Bloomberg, ancien maire de New York

* Ancien maire de South Bend, Ind., Pete Buttigieg, maire

* Sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren

* Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders

* Ancien vice-président Joe Biden

* Sénateur du Minnesota Amy Klobuchar

* Homme d’affaires Tom Steyer

Sanders est actuellement le favori démocrate, après une victoire décisive sur ses rivaux dans le caucus du Nevada. Mais dans un nouveau sondage NBC News / Marist, il suit Biden dans la primaire de Caroline du Sud.

Selon CBS News, le format du débat permettra aux candidats de répondre aux questions directes pendant une minute et 15 secondes, avec 45 secondes pour les réfutations. Il n’y aura pas de déclarations d’ouverture ou de clôture, mais chaque candidat recevra une question de clôture.

CBS Evening News «Norah O’Donnell et CBS This Morning’s Gayle King serviront de modérateurs du débat. Ils seront rejoints par Margaret Brennan de Face the Nation, le correspondant principal de Washington de CBS News, le major Garrett et Bill Whitaker de 60 Minutes.

Le débat commence à 20 h HE. Il peut être diffusé via CBSN ou CBS All Access sur Roku, Apple TV et Amazon Fire TV. Il sera également diffusé simultanément sur BET et Twitter. Regardez et discutez dans les commentaires.