Bertín Osborne, la signature de la bombe «Survivors 2020»

* En préparation

Les îles honduriennes dans lesquelles se développe «Survivors» se préparent déjà à l’arrivée de nouveaux aventuriers qui sont prêts à y survivre pendant trois mois. Telecinco sortira au milieu du mois de février prochain la nouvelle édition de la téléréalité à succès produite par BulldogTV et donc aujourd’hui les deux parties finalisent déjà le casting qui jouera. Parmi ces noms, il y en avait un qui était sûr de surprendre tout le monde et qui deviendra la signature vedette de l’édition. Selon El Confidencial, Bertín Osborne est à deux doigts de devenir candidat et est que le présentateur a déjà effectué les tests médicaux avant sa signature finale pour l’espace.

Bertín Osborne

.