Bertín Osborne refuse d’interviewer à nouveau Nicolás Maduro, malgré une offre “exorbitante”

* En préparation *

Nicolás Maduro s’est déclaré fan de plusieurs productions espagnoles, comme «Zapeando» ou «Ici, il n’y a personne en vie». Eh bien, apparemment, c’est aussi de “Ma maison est à vous”, le talk-show dirigé par Bertín Osborne pour Telecinco et qui, apparemment, aurait aimé y aller. Le problème est que le présentateur a catégoriquement refusé d’ouvrir les portes de sa maison et de son programme, comme cela s’est produit en août dernier. Maintenant, il a essayé à nouveau, mais il a rencontré un refus encore plus ferme du chanteur.

Nicolás Maduro et Bertín Osborne

Comme indiqué exclusivement par le quotidien Ok, le président de la République bolivarienne du Venezuela a de nouveau contacté Osborne pour organiser un entretien avec lui. Il l’a fait par l’intermédiaire d’un avocat qui travaille pour le gouvernement, dans un appel téléphonique dans lequel vous pouvez écouter Maduro lui-même en arrière-plan.

