Dans le chapitre précédent de «The Walking Dead», Daryl, Carol et compagnie ils ont fait de leur mieux pour sortir vivant de la grotte dans lequel ils ont été piégés après être tombés dans le piège d’Alpha. Avec eux, nous vivons des scènes de véritable angoisse pour voir que leur vie était en danger, mais nous avons vécu le moment le plus choquant à la fin du chapitre, lorsque la sortie de la grotte s’est effondrée et Connie et Magna ont été piégés. La culpabilité corrode Carol, qui se sent responsable après avoir commis plusieurs imprudences à cause de sa rage et de sa soif de vengeance. Pendant, Negan a osé parler à Alpha pour expliquer ses soupçons sur un traître au sein des Whispers, une information qu’Alpha Je l’ai récompensé avec une rencontre sexuelle le plus dérangeant pour les téléspectateurs.

dans cette Dixième chapitre de la dixième saison de “The Walking Dead”, intitulé “Stalker”, que l’on peut voir dans VOSE à l’aube du dimanche au lundi et doublé en espagnol tous les lundis soirs à FOX Espagne, les habitants d’Alexandrie reçoivent une visite inattendue qui les oblige à agir pour se protéger. Les efforts sont concentrés sur la réduction de la menace qui approche, mais une tournure des événements change tous les plans. Pour sa part, Daryl poursuit sa stratégie de trouver une nouvelle entrée qui lui permet de sauver Connie et Magna, mais une rencontre fortuite avec Alpha et d’autres Whispers le met en danger.

Vrai ou faux?

Gamma à Alexandrie dans «The Walking Dead»

Bien que nous sachions que Gamma agit de bonne foi, qu’Aaron a réussi à changer d’avis et que la découverte du mensonge d’Alpha était la paille qui a brisé le verre, nos protagonistes ont des doutes sur ses paroles. En fait Rosita la laisse inconsciente avec un coup de poing bien qu’elle n’ait pas été armée et que son visage ait été découvert comme signe de ne vouloir rien leur cacher. Cependant, il est raisonnable de ne pas lui faire confiance après tout, surtout quand Rosita elle-même fait encore des cauchemars après le meurtre de Siddiq. De plus, s’ils avaient cru leurs paroles du bon au premier, ils briseraient la cohérence de leurs actions.

Pour vous offrir l’approbation du doute, Gamma reconnaît qu’il a tué sa sœur pour Alpha. C’est le détail que Gabriel avait perçu, qui a ce sixième sens plus éveillé que jamais. Grâce à cette confession, ils décident d’y prêter attention et organisent une sortie vers la grotte qui les a indiqués, où Daryl et les autres se trouveraient. Cependant, Gamma reste dans la cellule que Negan occupait auparavant, à titre préventif et jusqu’à ce que je puisse prouver qu’il mérite d’être avec eux. Peut-être que Judith a la clé qui fait que tout le monde change d’avis, car la petite fille sait comment obtenir le bon côté de tout le monde, reconnaissant qu’elle ne voit aucun monstre dans Gamma. De plus, il parvient à découvrir que s’il faisait partie des Whispers c’est parce que croisé son chemin avec la mauvaise personne, comme cela est probablement arrivé à d’autres membres du groupe redouté.

Le piège parfait

Le conseil d’Alexandrie se réunit dans «The Walking Dead»

Dans cette série, rien n’est ce qu’il semble. Pour cette raison, quand tout semblait bien se terminer et que Gamma allait avoir une nouvelle opportunité, ils nous surprennent avec l’apparition de la bêta à Alexandrie. Bien qu’au début il soit difficile de reconnaître où il se trouve à cause des images sombres qui nous le montrent, on se rend vite compte que a réussi à entrer dans la communauté par l’une des tombes, pénétrant dans l’une des maisons et tuant les personnes présentes. La tactique a été sublime, car personne ne s’attendait à ce qu’ils y accèdent de cette façon, ce qu’ils auraient en revanche comme plan réservé en cas d’urgence pendant longtemps. Qui nous assure qu’ils n’ont pas d’autre as dans la manche d’un tel calibre?

Donc, le piège bêta a émergé et a eu le moyen gratuit d’atteindre Gamma tandis que Gabriel et la plupart des habitants d’Alexandrie sont partis à la recherche de leurs amis. L’idée était de prendre la jeune femme en vie pour qu’Alpha la tue, mais Beta a dû faire face à plusieurs obstacles. Au cours de ce voyage, nous avons dû regrette plusieurs morts, mais la plupart des personnages très secondaires, peut-être le plus pertinent, est celui de Laura, bien que peu la regretteront. Nous avons également assisté à la combat de mêlée entre Beta et Rosita où, nous n’allons pas le nier, nous avons craint pour la vie de Rosita. Son état n’est pas optimal pour sa peur de laisser Coco orphelin, mais le bébé a probablement été le moteur qui l’a poussé à tirer des forces pour faire face à la main droite d’Alpha.

Quand il a semblé que Rosita allait être la prochaine victime, Le gamma fait son apparition et offre de laisser le peuple d’Alexandrie tranquille. Il sait que si Beta est arrivée, c’était pour elle, donc s’il part avec lui, le problème est fini. Au milieu de l’obscurité, ils rencontrent le reste du groupe, qui ne parvient pas à capturer Beta. La mort de Gamma semblait certaine après ce qui s’était passé, mais son geste avec Rosita a été la clé pour être accepté à Alexandrie où, à partir de maintenant, vous pouvez avoir une vie meilleure et vous pouvez être Marie sans masque. De cette façon, l’intrigue de Gamma et sa trahison se termine ici, laissant comme résultat plusieurs scènes passionnantes et pleines d’action.

Corps à corps

Alpha traque Daryl dans «The Walking Dead»

Qui a également dû faire ressortir son don pour combattre la mêlée a été Daryl. Notre archer préféré a poursuivi son plan pour trouver une autre entrée dans la grotte sauver Connie et Magna. L’idée avait déjà ses propres lacunes quand on l’a vu partir seul et sans le soutien de ses coéquipiers, une mauvaise impression qui se confirme quand Alpha croise son chemin avec certains des chuchotements et plusieurs marcheurs. Étant donné qu’il reste encore plusieurs épisodes pour terminer la saison, nous savions que cela ne pouvait pas être la fin d’Alpha, bien que l’idée de voir Daryl y mettre fin était assez attrayante et suggestive.

Les deux ils ont fait face à moitié blessés, facteur clé pour ne pas pouvoir terminer la tâche. De plus, le arrivée inattendue de Lydia a fini par équilibrer l’échelle, parce que la jeune femme a pu parler avec sa mère avant qu’elle ne perde connaissance, nous laissant voir qu’elle est du côté de Daryl et de la compagnie. En fait, Lydia a été chargée d’aider Daryl et de l’emmener dans un endroit sûr pour soigner ses blessures, laissant sa mère abandonnée à son sort. L’importance de toutes ces scènes est que Alpha a compris qu’il avait perdu sa fille pour toujours, donc son talon d’Achille a disparu. C’est la pire chose qui puisse leur arriver, car Alpha a perdu cette peur de blesser Lydia involontairement et est maintenant prêt à commencer la fin du monde. Enfin la grande bataille que nous attendions approche.

.