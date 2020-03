Bethesda dévoile de nouvelles images de gameplay pour l’extension Fallout 76 ‘des Wastelanders à venir

Il reste encore du temps avant que Bethesda ne lance l’extension Wastlanders pour Fallout 76, qu’est-ce qu’un développeur doit faire sinon montrer des images de l’extension avec Jason Mewes?

À PAX East le week-end dernier, Bethesda a montré environ 17 minutes de l’extension, ce qui amène également des PNJ dans le jeu. Un de ces PNJ est Mort, une goule exprimée par Jason Mewes lui-même. Des membres de l’équipe de développement étaient également sur place pour discuter de l’expansion, notant le nouveau système de réputation et le choix à faire entre les colons et les pillards.

Parmi les autres ajouts figurent de nouvelles armes, telles qu’un arc et un lanceur de plasma, un système d’éclairage remanié et des emplacements instanciés pour les principaux PNJ afin que vous (et tout coéquipier) ne soyez pas dérangé par les aléas pendant que vous vous concentrez sur le scénario principal.

L’extension Wastelanders pour Fallout 76 arrive le 7 avril.