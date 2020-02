Bethesda dévoile plus d’informations sur le nouveau système de réputation de Fallout 76

Même si Fallout 76 les fans attendent toujours que l’expansion des Wastelanders sur laquelle Bethesda travaille depuis son annonce en février dernier, Bethesda a jugé bon de publier plus d’informations sur l’expansion dans un récent article de blog. Il n’y a toujours pas de date de sortie pour le moment, mais la publication révèle plus d’informations sur le nouveau système de réputation destiné à l’expansion. De plus, une nouvelle bande-annonce sera dévoilée le 4 février expliquant le nouveau système.

La réputation de votre personnage auprès des deux factions humaines, Settlers et Raiders, commence à zéro. Ils ne vous connaissent pas ou ne vous font pas confiance, vous devrez donc logiquement faire des choses pour eux afin que votre réputation s’améliore. “Plus vous en ferez pour aider une faction en offrant des informations, en éliminant ses ennemis et en accomplissant des quêtes, plus vous prouverez que vous êtes une personne sur laquelle ils peuvent compter et que votre réputation auprès de cette faction augmentera”, dit Bethesda. “Finalement, vous passerez à travers sept” rangs “de réputation différents, de hostile ou prudent, à neutre, amical et allié, entre autres.”

Il n’y a aucune indication quant aux types de quêtes qui seront disponibles pour vous afin d’améliorer votre réputation, sans parler de leur taille, mais il est sûr de dire que tout ne sera pas «trouvez une quantité de« x »pour nous» . Il est également prudent de dire que plus la quête est grande, plus vous gagnez de reps. Donc, terminer les quêtes d’histoire d’une faction vous récompensera avec un gros coup de pouce de réputation, tandis qu’un défi quotidien basé sur une faction ne vous donnera qu’une plus petite bosse.

Et bien sûr, lorsque votre représentant s’améliore, plus la faction est susceptible de vous vendre un meilleur équipement. “En complétant le contenu de l’histoire, vous aurez également accès à de nouveaux fournisseurs qui vendent des plans pour quelques nouveaux objets sur le thème des factions qui se débloqueront à certains rangs, comme le voisinage, l’ami ou l’allié.”

Fallout 76 est actuellement disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One.