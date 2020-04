Bethlyn Frankel, ancienne diplômée de «RHONY», ouvre les candidatures pour «The Big Shot»

Bethenny Frankel a quitté The Real Housewives de New York l’an dernier pour se concentrer sur son accord de production avec Mark Burnett. Après des mois de développement, l’ancienne femme au foyer a confirmé qu’elle travaillait sur une émission de téléréalité appelée The Big Shot. Le casting est désormais ouvert pour la série de compétitions qui devrait avoir sa place sur la plateforme de streaming HBO Max.

De quoi parle «The Big Shot»?

Frankel produit et met en vedette dans The Big Shot une série de compétitions qui verra les concurrents en lice pour une place dans le monde des affaires. L’émission de téléréalité consistera en huit épisodes de 30 minutes visant à rejoindre l’équipe de direction de Frankel.

“Outre la maternité, ce qui me définit vraiment en tant que personne, c’est d’être une femme motivée, passionnée et travailleuse déterminée à rendre l’impossible possible”, a déclaré la fondatrice de Skinnygirl dans un communiqué.

Frankel utilisera son expérience en tant que magnat des affaires pour guider les candidats et devenir un mentor pour chacun d’eux.

«Mon mantra est de venir d’un lieu de« oui »et de trouver et créer la solution. Je suis un exécuteur de visions, et je partage et communique ces informations à ceux qui travaillent avec moi. MGM a été au coude à coude avec moi avec des idées et leur exécution. Je ne pourrais pas être plus ravie de poursuivre ma relation de longue date avec Mark Burnett sur cette série et de faire avancer cette histoire d’American Dream », a-t-elle ajouté.

Les applications «The Big Shot» s’ouvrent

Bien que toute la production télévisuelle ait été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, The Big Shot va de l’avant avec l’acceptation des candidatures pour retrouver ses concurrents. Frankel a récemment partagé des informations sur ses réseaux sociaux et a d’abord hésité à publier.

“J’ai hésité à publier un article sur ce processus de demande compte tenu de la terrible crise à laquelle notre pays est confronté”, a écrit Frankel sur Instagram. «Je me suis rendu compte que nous devrons, à un moment ou à un autre, bientôt revenir à une nouvelle normalité, reconstruire nos vies et restaurer notre confiance dans notre société. Pour beaucoup, les affaires auront changé comme nous le savons. Nous devrons pivoter et trouver des moyens créatifs de réussir. »

Les personnes qui souhaitent avoir une «photo» pour faire partie de la série réalité peuvent le faire en remplissant la demande ici.

J'ai hésité à poster sur ce processus de demande compte tenu de cette terrible crise à laquelle notre pays est confronté. . Pourtant, je me suis rendu compte que nous devrons, à un moment donné prochainement, devoir revenir à une nouvelle normalité, reconstruire nos vies et restaurer notre foi dans notre société. Pour beaucoup, les affaires auront changé comme nous le savons. Nous devrons pivoter et trouver des moyens créatifs de réussir. . J'ai passé beaucoup de temps très difficile à faire des secours pour trouver un moyen d'aider ces guerriers qui risquent leur vie pour la nôtre, qui ont besoin d'équipements de protection essentiels, pour faire leur travail correctement et en toute sécurité – pour se protéger. Je pense avoir été efficace et avoir eu un impact parce que je l'ai traité comme une entreprise, en fixant des objectifs et en les exécutant un par un. . THE BIG SHOT WITH BETHENNY (titre provisoire) est un spectacle avec un regard authentique et authentique sur ce qu'il faut pour être un entrepreneur prospère à travers une approche non traditionnelle. Grâce à l'image de marque, au marketing, aux ventes et aux projets créatifs, les candidats travailleront dans une communauté d'affaires réelle apprenant ce qu'il faut pour réussir dans notre monde acharné. Je laisserai les gens entrer dans le fonctionnement intérieur de ma vie, de mon entreprise et de ma philanthropie pour montrer comment réussir et réaliser une vision, même lorsque les chances sont contre moi. Les participants et le public verront comment les décisions sont prises et où les échecs et les succès se produisent chaque jour. . Je regarde vers et pour l'avenir… Je veux le payer en avant et donner à quelqu'un la possibilité de se frayer un chemin vers le succès en le prenant vraiment sous mon aile. Je veux aussi que le public voie comment ils peuvent venir de «A Place of Yes» et réaliser leurs rêves commerciaux une fois que nous entrerons dans la «nouvelle normalité» dans les mois à venir.

Bethenny Frankel réagit à la première de “RHONY”

Frankel a annoncé son départ de RHONY quelques jours avant le début du tournage de la saison 12. Cette dernière a récemment été créée sur Bravo et les premières scènes ont été les femmes au foyer restantes réagissant à son départ.

“Le début de l’émission a été le majeur proverbial pour moi”, a-t-elle déclaré lors d’une interview avec Extra. “Les femmes ont certainement eu des choses désagréables à dire sur moi … Je leur souhaite bonne chance.”

Le magnat a également pris un coup à l’émission en disant que les notes étaient en baisse parce que c’est du contenu que les gens ne veulent plus regarder. Peut-être qu’elle parlait de sa propre corne taquinant que l’émission de télé-réalité qu’elle produit est plus inspirante.

“Les cotes globales à la télévision n’ont jamais été aussi élevées et peut-être que les cotes sur Real Housewives ne fonctionnent pas bien parce que ce n’est peut-être pas le contenu qui inspire les gens à faire ce qu’ils doivent faire en ce moment”, a ajouté Frankel. “Ou peut-être qu’ils veulent regarder les nouvelles ou quelque chose de réjouissant ou un moyen de les payer.”

The Real Housewives of New York City est diffusé le jeudi à 21 h. ET sur Bravo.