«Better Call Saul» aura une sixième et dernière saison

Peut-être l’une des séries les plus acclamées – et peut-être l’une des meilleures – de l’histoire est Breaking Bad, qui nous a présenté l’ascension et la chute de Walter White (ou Heisenberg pour les Cuates) dans le secteur des méthamphétamines troubles. Bien sûr, le personnage de Bryan Cranston Il n’était pas le seul à devenir attachant, à part lui et Jesse Pinkman, Saul Goodman est devenu l’un des favoris, c’est pourquoi il a eu sa propre spin-off.

Better Call Saul – à la surprise de beaucoup – est une grande série qui maintient l’essence de Breaking Bad mais explorez en profondeur la personnalité de James Morgan McGill avant de devenir l’impitoyable Saul Goodman. Après quatre saisons (certaines meilleures que d’autres) et une cinquième qui est sur le point de sortir, nous devons vous dire que Il semble que cette histoire touche à sa fin.

Selon le Hollywood Reporter, le co-créateur de la série, Peter Gould a déclaré lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association que Better Call Saul mettra définitivement fin à la sixième saison. «Nous voulions raconter cette histoire et enfin nous pouvons dire que nous travaillons dur pour le faire, nous allons nous tuer en faisant le travail de notre vie mais nous voulons donner une clôture épique et digne à la série de l’un des personnages les plus aimés de l’univers Breaking Bad »Dit Peter.

Selon Gould, la sixième saison de Better Call Saul sera de 13 chapitres pour clôturer la série avec 63 épisodes – un de plus que Breaking Bad. Et pas seulement ça, mais ils le publieraient plus tôt que nous le pensions, provisoirement au milieu ou à la fin de 2021, juste un an d’attente ne sonne pas mal, bien qu’ils puissent peut-être diviser cette dernière partie comme ils l’ont fait avec l’intrigue de Walter White.

C’est sans doute une triste nouvelle pour les fans de la série, mais nous ne sommes pas battus trop tôt Eh bien, la cinquième saison de Better Call Saul n’a pas encore été publiée le 23 février. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous: