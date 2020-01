‘Better Call Saul’ Calendrier de sortie de Netflix pour la saison 4 pour 2020

Better Call Saul saison 4 arrivera sur Netflix au Royaume-Uni et aux États-Unis, entre autres régions, mais les dates de sortie varieront selon l’endroit où vous vivez. Nous avons le calendrier de sortie pour chaque région quant au moment où Better Call Saul saison 4 sera sur Netflix, ce qui est une étape incontournable étant donné qu’El Camino est maintenant sur Netflix.

Avertissement: Spoilers ci-dessous pour Better Call Saul saison 3

Le spectacle est un incontournable pour tout fan de Breaking Bad. Il sert de préquelle à l’émission principale en établissant certains des personnages les plus aimés. La saison 4 démarre avec une révélation choquante qui voit la vie de Jimmy à l’envers.

La saison 3 a été la meilleure saison de Better Call Saul à ce jour. Nous commençons à comprendre comment l’opération de Gus Fring est devenue aussi importante qu’avant l’implication de Walter. Nous avons également vu à quel point la relation entre les deux frères s’est détériorée entre Chuck et Jimmy. La saison 3, bien sûr, s’est terminée avec la maison de Chuck en flammes.

La saison 4 s’est déroulée sur AMC entre août 2018 et octobre 2018. Cela se déroule un peu plus tard que d’habitude.

Better Call Saul Saison 4 Netflix US Date de sortie

Netflix aux États-Unis a naturellement la plus longue attente pour la saison 4.

Les émissions AMC ont jusqu’à présent été publiées sur Netflix selon un calendrier annuel strict. Into the Badlands sort en mars par exemple et The Walking Dead sort en septembre.

Après des mois d’attente frustrante, nous allons enfin pouvoir regarder saison 4 de Better Call Saul sur Netflix aux États-Unis le 9 février 2020 quelques jours avant la première de la saison 5 sur AMC (qui sera également disponible sur Netflix).

Better Call Saul Season 4 Netflix Original Release Schedule

Mise à jour: à partir du 9 octobre 2018, tous les épisodes de la saison 4 de Better Call Saul seront sur Netflix.

Avec de nouveaux épisodes diffusés le lundi, cela signifie que toute région Netflix qui transporte Better Call Saul en tant qu’original recevra les nouveaux épisodes le lendemain matin.

Ces régions comprennent le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et plusieurs autres. Pour savoir si vous vous trouvez dans une région Netflix Original, recherchez Better Call Saul sur Netflix. S’il a le logo Netflix, félicitations! Vous avez de nouveaux épisodes chaque semaine.

Voici le calendrier complet des épisodes de la saison 4.

Numéro de l’épisodeAMC ReleaseNetflix ReleaseEpisode 01Août 6Août 7Episode 02August 13thAugust 14thEpisode 03August 21Août 21Episode 04Août 27thAugust 28thEpisode 05September 3septepeptembre 4Episode 06septembre 08septembre Augustsesese August 08thseptembre 08septembre 08septembre Augusto

Pour ceux du Royaume-Uni qui regardent vers l’avenir, la saison 5 n’a pas encore été annoncée mais est attendue prochainement.

Avez-vous hâte de regarder la saison 4 de Better Call Saul sur Netflix? Faites-nous savoir ci-dessous.