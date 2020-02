‘Better Call Saul’ Calendrier de sortie de Netflix pour la saison 5

La saison 5 de Better Call Saul est sur le point de commencer à être diffusée sur AMC aux États-Unis et sera diffusée sur Netflix dans le monde entier au cours de la prochaine année. Voici le calendrier de sortie de la saison 5 de Better Call Saul Netflix pour les États-Unis et les régions internationales où la série est un Netflix Original.

Cela fait quelques années que je suis un fan de Breaking Bad avec Better Call Saul qui nous raconte l’origine du sage parler Saul Goodman. De plus, à la fin de l’année dernière, nous avons eu la sortie d’El Camino: un film qui se termine et qui conclut l’histoire de Jessie Pinkman.

La saison 5 de Better Call Saul doit être diffusée sur AMC à partir du 23 février 2020 et se compose à nouveau de 10 épisodes. Les 10 épisodes se termineront le 20 avril 2020. Bien que ce ne soit pas officiellement la dernière saison de l’émission, la saison 5 atteindra maintenant le même nombre de saisons que sa série de vaisseaux-mères Breaking Bad. Quant à savoir si d’autres saisons sont en préparation après la saison 5, c’est toujours dans l’air.

Voyons maintenant quand la saison 5 sera sur Netflix.

Better Call Saul Season 5 Netflix International Calendrier de sortie

Selon les saisons précédentes telles que les saisons 3 et 4 de Better Call Saul, de nouveaux épisodes tomberont chaque semaine peu de temps après les épisodes diffusés sur AMC aux États-Unis.

Ce calendrier de sortie hebdomadaire s’applique aux régions Netflix telles que le Royaume-Uni, l’Europe continentale, y compris la Pologne, les Pays-Bas, le Portugal, la Pologne, la Suisse et la Turquie. Il s’applique également au calendrier de sortie pour les régions d’Amérique latine et d’Asie. Les épisodes hebdomadaires de Better Call Saul S5 ne s’appliquent pas à l’Afrique du Sud, au Canada, à l’Islande ou à l’Espagne.

Comme l’ont confirmé les canaux sociaux de Netflix UK, toutes les régions qui reçoivent des épisodes hebdomadaires les années précédentes recevront à nouveau des épisodes hebdomadaires. Netflix a perdu quelques-uns de ses grands épisodes hebdomadaires en 2019/20, y compris Dynasty et Black Lightning, donc c’est bon Better Call Saul n’a pas emboîté le pas.

Better Call Saul s5 sera lancé chaque semaine à partir du 24 février, ce qui est bien car cela fait 2 mois depuis El Camino et nous avons besoin de plus de l’univers cinématographique Gilligan. pic.twitter.com/seadUuav04

– Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 21 novembre 2019

Voici le calendrier de sortie complet pour 2020. Notez que l’épisode 1 tombera après sa première dimanche. L’épisode 2 sera ensuite diffusé sur son spot régulier du lundi et viendra sur Netflix sur son spot régulier du mardi.

Numéro d’épisodeAMC Air DateNetflix Date de sortie50123 février 202024 février 202050224 février 202025 février 2020503 mars 2, 20203 mars 2020504 9 mars 2020 10 mars 2020505 16 mars 2020 17 mars 2020506 23 mars 2020 24 mars 2020507 30 mars 202031 mars 20208 20207 avril, 202050913 avril, 202014 avril, 2020510 20 avril, 202021 avril, 2020

Comme pour toutes les versions de Netflix, elles seront disponibles à 8 h 00 GMT.

Quand la saison 5 de Better Call Saul sera-t-elle sur Netflix aux États-Unis et au Canada?

Ceux au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Espagne auront le plus longtemps à attendre.

La saison 4 vient de tomber sur Netflix et sert à promouvoir la nouvelle saison sur son réseau américain. La saison 6 confirmée, la saison 5 ne sera sur Netflix que quelques semaines avant sa nouvelle saison.

La meilleure façon de regarder Better Call Saul saison 5 en temps opportun est d’utiliser les plateformes AMC.

Si nous avons seulement un an pour attendre la saison 6 de Better Call Saul, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 5 soit sur Netflix US au début de 2021. Si nous avons une attente plus longue, comme c’est le cas avec la saison 5, ce n’est peut-être pas pour plus long.

Nous garderons ce post à jour au fur et à mesure que le temps passe avec toutes les nouvelles de la version concernant Better Call Saul saison 5. Pour l’instant, dites-nous dans les commentaires si vous avez hâte à la prochaine saison.