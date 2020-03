Better Call Saul JMM Review – / Film

Cette semaine Tu ferais mieux d’appeler Saul:

Kim et Jimmy se font atteler!

Lalo obtient une caution!

Mike se met au travail!

Saul Goodman sort jouer (et crier)!

Kim

La semaine dernière, Better Call Saul s’est terminé par un gémissement: Kim «propose» de se marier avec Jimmy. L’épisode de cette semaine, “JMM”, prouve que ce n’était pas seulement une alouette. Ce n’était pas quelque chose que la saison allait construire. Parce que nous arrivons avec Jimmy et Kim le lendemain même après leur grosse explosion, et vous ne le savez pas, ils sont au palais de justice en train de se faire attacher.

Ce n’est pas exactement le plus heureux des mariages… mais ce n’est pas tout mauvais non plus. Avant de se diriger pour échanger des vœux, Kim et Jimmy passent en revue certains détails en petits caractères – tout comme les avocats qu’ils sont. Oui, Kim et Jimmy sont en couple. Et oui, ils sont romantiquement impliqués. Mais ce n’est pas exactement un mariage fondé sur la romance. Au lieu de cela, comme Jimmy l’explique à Huell – qui a été assez gentil pour être témoin du mariage – Jimmy et Kim font le nœud pour des raisons juridiques. Si Kim est mariée à Jimmy et que Jimmy a des ennuis pour l’un de ses stratagèmes, sa femme ne peut pas légalement témoigner contre lui.

Il y a quelque chose de froid et de mercenaire là-dedans, et ça m’a fait me sentir mélancolique. Mais à la dernière minute, les choses s’améliorent un peu. Oui, Kim épouse Jimmy par nécessité, mais elle a toujours des sentiments pour lui. Et même s’ils n’ont peut-être pas les cérémonies de mariage les plus époustouflantes, il y a un vrai bonheur sur le visage de Kim, et la façon dont Rhea Seehorn glousse une ou deux fois à l’absurdité de tout cela m’a un peu réchauffé le cœur.

Alors maintenant, Kim est une femme mariée et elle est prête à reprendre le travail. Première chose: mettre les choses au point avec Kevin à Mesa Verde. Au début, après une réunion d’excuses, il semble que les jours de Kim avec Mesa Verde soient terminés. Mais, intrépide, elle retourne directement dans le bureau et lit à Kevin l’acte anti-émeute. Comme elle l’explique, il a ignoré tous ses conseils juridiques, et c’est en partie pourquoi les choses se sont si mal passées. Et Kevin respecte cela et est prêt à se remettre au travail également. Un point pour Kim Wexler-McGill-Goodman.

Mike, Nacho et Gus

Lalo est en prison – mais il cause toujours des problèmes. Il veut que Nacho brûle Los Pollos Hermanos, et Nacho doit se conformer pour le moment. Cela signifie que Mike doit aider à libérer Lalo sous caution en annulant tout le dur travail de détective privé qu’il a fait. Cela signifie également que Gus doit permettre que son restaurant soit détruit – et bien sûr, c’est le cas.

Nacho et Gus font l’acte ensemble, Nacho détruisant le joint avant que Gus ne mette en place un engin explosif qui utilise un poulet congelé comme détonateur (oui, vraiment).

Quant à Mike, il a repris le contrôle de lui-même et il a une explication pondérée pour expliquer pourquoi il a décidé de travailler avec Gus. Comme il le dit à sa belle-fille, “j’ai décidé de jouer les cartes qui m’ont été distribuées.” Plus besoin de le combattre. Mike est un criminel à temps plein. Bien qu’il soit toujours capable de bonnes actions – et Nacho veut une de ces bonnes actions de Mike pour aider à sortir de l’entreprise et emmener son père avec lui en lieu sûr. Je suis sûr que Mike préparera quelque chose, mais je doute que ce soit simple. Ou facile.

Jimmy (et Saul)

Techniquement, Jimmy a été Saul Goodman toute la saison. Il a changé de nom pour pratiquer le droit et il a pleinement embrassé sa nature de chasseur d’ambulances. Mais il y avait encore une lueur de normalité. Et peut-être un sens à tout rationaliser. Oui, Jimmy ne respectait pas exactement les règles, mais les règles étaient faites pour être brisées – non?

Donc, quand Jimmy finit par être contraint de défendre Lalo, il hésite au début. Et il hésite aussi quand Lalo lui dit que s’il aide, il sera un ami du cartel. Ce qui signifie qu’il va gagner beaucoup d’argent. L’argent fait clairement appel à Jimmy, mais quand Kim demande: “Voulez-vous être un ami du cartel?”, Jimmy répond par la négative.

Pourtant, il se débat tout au long de cet épisode. Et cette lutte va dans des endroits sombres lorsque la famille de Fred Whalen, la pauvre sève que Lalo a tuée, se présente au tribunal. Jimmy regarde ces personnes en deuil et pleurant, et il a une expérience presque hors du corps – une situation qui est illustrée par une coupe rapide qui montre d’abord Jimmy assis puis l’a soudainement sur ses pieds, même si nous ne l’avons jamais vu se lever . Mais Jimmy fait son devoir, travaille sa magie Saul et parvient à faire sortir Lalo sous caution.

Mais c’est la scène suivante où Saul Goodman lève sa tête laide. Toujours perturbé par la famille endeuillée de Fred Whalen, Jimmy tombe sur Howard dans le palais de justice. Howard s’enquiert d’abord de l’offre d’emploi, puis fait savoir qu’il est pleinement conscient que Jimmy est celui qui le visait – écraser ses voitures avec des boules de bowling, envoyer des prostituées pour gâcher son déjeuner.

“Je suis désolé que tu souffres”, dit Howard, et ces mots sont comme une sorte de sortilège qui invoque Saul Goodman – le vrai Saul Goodman que nous avons rencontré dans Breaking Bad – de l’obscurité intérieure du cœur de Jimmy. Jimmy, euh, fais que Saul, explose à Howard, le chasse littéralement du bâtiment, hurle et crie, blâme Howard pour la mort de Chuck, et dit des choses inquiétantes comme: “Vous ne pouvez pas concevoir ce dont je suis capable! Je suis comme un dieu! Des éclairs jaillissent du bout de mes doigts! »

C’est carrément effrayant à regarder. Il y a une touche d’humour en ce moment, car c’est Bob Odenkirk qui livre cette diatribe, et parce que certaines des choses qu’il dit sont très exagérées. Mais il y a tellement de véritable rage, de fureur et de haine dans le discours que je l’ai trouvé extrêmement perturbant. Jimmy a peut-être utilisé le nom de Saul Goodman toute la saison, mais il n’a pas vraiment été Saul Goodman jusqu’à ce moment précis. Et c’est terrifiant.

Barre latérale

Quelques visages familiers de Breaking Bad apparaissent cette semaine pour rencontrer Gus: Lydia Rodarte-Quayle et Peter Schuler, le chef de Madrigal Electromotive, la société mère de Los Pollos Hermanos. Ils sont tous les deux impatients que Gus se remette au travail dans son laboratoire de méthamphétamine maintenant que Lalo est en prison.

Je voudrais un spin-off sur l’ami de Huell qui gère un bed and breakfast à Roswell. Je peux seulement supposer (et j’espère) que le B&B est sur le thème des ovnis.

“Je suis décontracté mais luxueux!” – Kim Wexler.

Cette saison continue de me faire vraiment mal pour Howard. Patrick Fabian vend vraiment l’humiliation de Howard alors qu’il essaie de s’éloigner des délires et délires de Jimmy.

