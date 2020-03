Better Call Saul Namaste Review – / Film

Cette semaine Tu ferais mieux d’appeler Saul:

Jimmy va au bowling!

Kim a un plan!

Mike fait un voyage!

Gus a un problème avec sa friteuse!

Kim

Kim Wexler a un plan. Elle le fait toujours. Son dernier plan consiste à essayer de remettre les choses en ordre concernant la situation de Mesa Verde avec M. Acker. Les riches clients de Kim à Mesa Verde sont prêts à ce que la loi transporte Acker hors de sa maison afin qu’ils puissent réclamer ses terres, mais rien de tout cela ne va bien avec Kim. Elle est un combattant pour la justice, et même si Mesa Verda est bien dans la loi pour donner la botte à Acker, rien de tout cela ne va bien avec Kim.

Sa solution: une proposition alternative judicieuse et réfléchie à Mesa Verde qui implique d’abandonner la terre d’Acker et de le laisser rester. Kim fait plusieurs bons points sur la façon dont cela serait dans le meilleur intérêt de Mesa Verde – mais cela ne fonctionne pas. Ils veulent avancer et démolir la maison d’Acker. Et Kim est maintenant à la croisée des chemins.

Tant de Better Call Saul a été consacré à Kim essayant de rester droit et étroit même si Jimmy grandit de plus en plus. Elle sait que Jimmy ne respecte pas les règles, mais elle l’aime quand même – et est prête à tolérer ses manières peu orthodoxes tant qu’il reste en dehors de son approche de la loi sur le terrain. Mais nous avons également vu maintes et maintes fois que Kim éprouve du plaisir à aller à contre-courant. Elle a un peu d’escroc en elle et elle l’a employé plus d’une fois.

Mais elle veut rester propre maintenant. Ce n’est pas un problème pour Jimmy McGill, alias Saul Goodman. Et c’est là que le nouveau plan de Kim entre en jeu. Elle veut que Jimmy représente Acker et l’aide à le défendre contre Mesa Verde. Et bien sûr, Jimmy fait exactement cela, réussissant à courtiser l’Acker croustillant pour être son client en fournissant des «aides visuelles» – une photo d’un homme baisant un cheval. “Imaginez-moi comme l’homme et Mesa Verde comme le cheval”, raconte Jimmy à Acker. Ça marche. Et Kim a triomphé… pour l’instant.

Jimmy

Le voyage de Jimmy chez M. Acker est un succès, mais les choses ne sont pas entièrement géniales pour l’homme maintenant connu sous le nom de Saul Goodman. Il doit marchander avec les clients pour être payé – sa dernière paire est la tête destructrice de la méthamphétamine qui a fait tant de mal dans l’épisode “50% de réduction”. Il se retrouve également inexplicablement courtisé par Howard, qui l’emmène déjeuner et lui propose un emploi.

“Parlez-moi de Saul Goodman… s’il n’est pas Jimmy McGill, qui est-il? De quoi parle-t-il? ” Demande Howard.

“Saul Goodman est la dernière ligne de défense du petit gars”, explique Jimmy. “Il est un redresseur de torts, il est l’ami des sans-amis.”

“Jimmy McGill ne pourrait-il pas faire tout ça?” Demande Howard.

“Peut-être qu’il pourrait”, dit Jimmy. “Mais Saul Goodman l’est.”

Malgré l’offre généreuse, Jimmy ne veut rien avoir à faire avec Howard ou HHM. Et ce n’est pas à cause du fantôme de Chuck. C’est parce que Jimmy McGill qui voulait travailler chez HHM ne pratique plus le droit. Il a été remplacé par Saul Goodman, “redresseur de torts” – alias un gars qui ne se soucie plus de la loi.

Et donc, après l’offre d’Howard, Jimmy fait ce que toute personne ayant récemment offert un travail énorme ferait: il achète des boules de bowling dans une jonque, se glisse chez Howard la nuit et jette les balles dans la voiture d’Howard.

Gus

Alors que Jimmy et Kim sont tous deux en mesure de prendre les choses en main cette semaine – Jimmy refuse un emploi qu’il aurait tué il y a des années, Kim refuse de ne pas accepter la réponse de Mesa Verde – Gus est dans une situation très différente . Le revendeur de meth et copropriétaire de poulet de restauration rapide doit s’asseoir et laisser une grosse somme d’argent – plus de 700 000 $ – être récupérée par la DEA. Alors que Gus est assis dans son bureau sombre à Los Pollos Hermanos, Hank et Gomez rassemblent une grande partie de l’argent de Gus. Et il ne peut rien y faire. Il doit lâcher l’argent, sinon Lalo saura qu’il est à ses côtés.

Alors, comment Gus, un homme qui aime clairement le contrôle, gère-t-il toute cette situation? Il prend le contrôle ailleurs, forçant son pauvre directeur adjoint Lyle à nettoyer une friteuse encore et encore et encore. Il est clair que la friteuse est en parfait état, mais Gus tire une joie sadique – mais silencieuse – de pouvoir forcer Lyle à faire ses enchères. Gus peut ne pas être en mesure de prendre le contrôle de la situation DEA, mais il peut prendre le contrôle de son malheureux collègue comme un prix de consolation.

Mike

La spirale descendante de Mike continue – et l’emmène dans un endroit très inattendu.

Sobre, il tente de remettre les choses en ordre avec sa petite-fille Kaylee après lui avoir fait des reproches pour avoir élevé son père décédé, le fils de Mike, Matty. Mais la mère de Kaylee, Stacey, est mal à l’aise avec le fait que Mike passe plus de temps avec Kaylee pour le moment. Enragé, Mike s’en va. Et à la tombée de la nuit, il se retrouve dans cette même rue où il a été attaqué par un groupe de jeunes hommes de main. Cette attaque s’est terminée avec Mike prenant le dessus et brisant les os de certains de ses attaquants au cours du processus.

Cette fois, quand Mike rencontre la même foule difficile, les choses ne vont pas si bien. Il est maîtrisé – et poignardé. Seulement pour ensuite me réveiller… ailleurs. Il est dans un adobe situé au milieu de nulle part, apparemment seul. Comment est-il arrivé ici? Et où est-il ici?

Barre latérale

“Miction publique …?” “Tenez-le trop longtemps, vous vous faites lapider le rein.”

“Deux mots les plus doux de la langue anglaise: mis trial.”

Je me sens vraiment mal pour Howard. Donnez-lui une pause!

Aussi: je me sens vraiment mal pour Lyle. Donnez-lui une pause aussi!

Kim balayant le verre brisé après que Jimmy l’ait haussé et suggère de laisser quelqu’un d’autre s’en occuper est l’illustration parfaite de la différence entre Kim Wexler et Jimmy McGill.

Je pourrais écouter Hank et Gomez parler de ponceaux toute la journée, laissez-moi vous dire.

Articles sympas du Web: