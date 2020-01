«Better Call Saul» renouvelé, se terminant avec la saison 6 – Dernière saison sur AMC

HISTOIRES CONNEXES

Le voyage de Jimmy McGill vers le côté obscur a maintenant un point final: AMC a renouvelé Better Call Saul pour une sixième et dernière saison, qui comprendra 13 épisodes et devrait être diffusée en 2021.

“Dès le premier jour de Better Call Saul, mon rêve était de raconter l’histoire complète de notre héros compliqué et compromis, Jimmy McGill – maintenant AMC et Sony réalisent ce rêve”, a déclaré le showrunner et producteur exécutif Peter Gould dans un communiqué. “Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants envers les fans et les critiques qui rendent ce voyage possible. Le mois prochain, nous commençons à travailler sur la sixième et dernière saison – nous allons faire de notre mieux pour tenir le palier. “

Saul, une préquelle de Breaking Bad, met en vedette Bob Odenkirk dans le rôle de Jimmy McGill, au cours des années qui ont précédé sa nomination à l’avocat ombrageux de Walter White, Saul Goodman. Le casting comprend également Breaking Bad aluns Jonathan Banks, en tant que fixateur Mike Ehrmantraut, et Giancarlo Esposito, en tant que patron du crime Gus Fring, avec Rhea Seehorn, Michael Mando et Patrick Fabian.

La cinquième saison de 10 épisodes sera diffusée le dimanche 23 février à 10 / 9c sur AMC, la première de deux nuits se poursuivant le lundi 24 février à 9 / 8c. Dans la saison 5, la «décision de Jimmy de pratiquer le droit en tant que« Saul Goodman »crée des vagues de changement inattendues et profondes pour ceux sur son orbite», selon la description officielle.

