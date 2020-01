Better Call Saul Saison 5 bande-annonce: Bienvenue dans le monde de Saul Goodman

AMC a dévoilé l’officiel Tu ferais mieux d’appeler Saul Bande-annonce de la saison 5, accueillant les téléspectateurs dans le nouveau monde de Saul Goodman. La série reviendra avec une première de deux nuits les 23 et 24 février. Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant ci-dessous!

CONNEXES: Entrez dans les coulisses de Better Call Saul Saison 5 dans une nouvelle fonctionnalité

Le lauréat Breaking Bad la série prequel met en vedette Bob Odenkirk, lauréat d’un Emmy Award, Jimmy McGill / Saul Goodman, Rhea Seehorn comme Kim Wexler, Michael McKean comme Chuck McGill Jr, Patrick Fabian comme Howard Hamlin, Jonathan Banks comme Mike Ehrmantraut, Michael Mando comme Nacho Vargo et Giancarlo Esposito comme Gus Fring.

Dans la cinquième saison de 10 épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul, La décision de Jimmy McGill de pratiquer le droit en tant que «Saul Goodman» crée des vagues de changement inattendues et profondes pour ceux qui sont sur son orbite.

La saison 5 mettra également en vedette le retour de Breaking Bad les favoris des fans Dean Norris et Steven Michael Quezada, qui reprennent leurs rôles de Hank Schrader et Steven Gomez.

La série a été renouvelée pour une sixième et dernière saison de 13 épisodes, qui entrera en production plus tard cette année et sera diffusée en 2021.

CONNEXES: La terreur: AMC développe des idées pour une troisième saison potentielle

Le drame acclamé par la critique est créé par Peter Gould et Vince Gilligan, qui sont producteurs exécutifs avec Mark Johnson, Melissa Bernstein, Thomas Schnauz et Gennifer Hutchison. La série a récemment remporté un Peabody Award en 2018 et, en trois saisons, a remporté 23 nominations aux Emmy Awards, trois nominations aux Golden Globe Awards, deux Writers Guild Awards, trois Critics ‘Choice Awards, un Television Critics Association Award et deux AFI Awards pour « Programmes TV de l’année », parmi de nombreuses autres nominations à la Guilde.