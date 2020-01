Better Call Saul Saison 5 Teaser – / Film

Tu ferais mieux d’appeler Saul, peut-être la meilleure émission télévisée du moment, revient très, très bientôt. Ce qui signifie qu’il est temps pour un nouveau teaser! Ce très court métrage rassemble tous les vieux visages familiers tout en remettant Saul Goodman (née Jimmy McGill) à nouveau derrière la caméra pour se filmer une nouvelle publicité.

Better Call Saul Season 5 Teaser

La saison 4 de Better Call Saul s’est terminée avec Jimmy McGill embrassant finalement l’identité de Saul Goodman, l’avocat louche que nous avons rencontré pour la première fois dans Breaking Bad. Cela ouvre Saul à un tout nouveau monde de possibilités et met également les personnages autour de Jimmy en territoire inconnu. Ce teaser est très bref, comme le sont souvent les teasers, mais il nous donne un aperçu de ce qui nous attend: de nombreux visages inquiets. Et aussi Jimmy / Saul réalisant à nouveau – quelque chose pour lequel il a montré un talent dans le passé.

“Il semble que le premier geste de Jimmy soit d’essayer de tirer parti de tous les contacts qu’il a dans le monde de la vente de téléphones portables”, a expliqué le showrunner. Peter Gould dit EW. “Mais n’oubliez pas, il connaît aussi le vétérinaire, et le vétérinaire est en quelque sorte la liste de Craig pour le monde souterrain d’Albuquerque. Il peut donc aller assez loin. La question est: comment peut-il se faire une réputation non seulement d’avocat pénaliste mais d’avocat pénaliste? Et qu’est-ce que cela signifie pour lui à ce stade? Parce que les situations peuvent l’obliger à faire des choses et à fermer les yeux sur des choses que Jimmy McGill ne pourrait pas digérer. »

Je le dis chaque fois que j’écris quelque chose en rapport avec cette émission, mais je continue d’être étonné de voir à quel point Better Call Saul est devenu formidable. Lorsque la série a été annoncée pour la première fois, je pensais que ce n’était rien de plus qu’une saisie d’argent pour se greffer sur Breaking Bad. Mais depuis sa première, je suis venu apprécier Saul encore plus que Bad. Et cela en dit long.

Better Call Saul saison 5 premières le 23 février.

Articles sympas du Web: