Better Call Saul Saison 6: AMC Greenlights Saison finale

Better Call Saul renouvelé pour la sixième et dernière saison à AMC

Devant Tu ferais mieux d’appeler Saul’S revient pour sa cinquième saison à venir, AMC a officiellement renouvelé son prix primé Breaking Bad série préquelle pour une sixième et dernière saison de 13 épisodes. Tu ferais mieux d’appeler Saul La saison 6 devrait être diffusée en 2021. Avec l’acteur Bob Odenkirk, lauréat d’un Emmy Award, la saison 5 débutera avec une première de deux nuits le 23 février à 22 h et le 24 février à 21 h.

«Dès le premier jour de‘ Better Call Saul ’, mon rêve était de raconter l’histoire complète de notre héros compliqué et compromis, Jimmy McGill – maintenant AMC et Sony réalisent ce rêve,” Showrunner Peter Gould a déclaré dans un communiqué (via Variety). “Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants envers les fans et les critiques qui rendent ce voyage possible. Le mois prochain, nous commencerons à travailler sur la sixième et dernière saison – nous allons faire de notre mieux pour tenir le palier. “

Au cours de la tournée de presse de l’émission TCA, Gould a également révélé que Breaking Bad les favoris des fans Dean Norris et Steven Michael Quezada devraient faire leur apparition cette nouvelle saison, reprenant leurs rôles de Hank Schrader et Steven Gomez, respectivement.

le Breaking Bad la série prequel met en vedette Bob Odenkirk comme Jimmy McGill / Saul Goodman, Rhea Seehorn comme Kim Wexler, Michael McKean comme Chuck McGill Jr, Patrick Fabian comme Howard Hamlin, Jonathan Banks comme Mike Ehrmantraut, Michael Mando comme Nacho Vargo et Giancarlo Esposito comme Gus Fring.

Dans Tu ferais mieux d’appeler SaulQuatrième saison, qui s’est déroulée d’août à octobre 2018, la mort de Chuck catalyse la transformation de McGill en Saul Goodman. À la suite de sa perte, Jimmy fait un pas dans le monde criminel qui mettra en danger son avenir d’avocat – et sa relation avec Kim -. La mort de Chuck affecte également profondément les anciens collègues Howard et Kim, les plaçant à nouveau sur les côtés opposés d’une bataille déclenchée par les Frères McGill.

Le drame acclamé par la critique est créé par Peter Gould et Vince Gilligan, qui sont producteurs exécutifs avec Mark Johnson, Melissa Bernstein, Thomas Schnauz et Gennifer Hutchison. La série a récemment remporté un Peabody Award 2018 et, sur trois saisons, a remporté 23 nominations aux Emmy Awards, trois nominations aux Golden Globe Awards, deux Writers Guild Awards, trois Critics ‘Choice Awards, un Television Critics Association Award et deux AFI Awards pour « Programmes TV de l’année », parmi de nombreuses autres nominations à la Guilde.