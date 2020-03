«Better Call Saul» Spoilers: Dean Norris revient en tant que Hank dans la saison 5

HISTOIRES CONNEXES

Bonne nouvelle, fans de Breaking Bad: Hank Schrader est prêt à se présenter au travail sur Better Call Saul.

Les fans attendent depuis cinq saisons pour voir l’agent de la DEA fanfaronner sur Saul, et ils réaliseront leur souhait ce lundi (AMC, 9 / 8c), alors que Dean Norris reprend son rôle bien-aimé Breaking Bad, avec Steven Michael Quezada comme le fidèle partenaire de Hank, Gomez. Nous ne pouvons pas révéler trop de secrets sur les circonstances exactes qui ont amené Hank dans l’orbite de Jimmy McGill, mais TVLine a discuté avec le showrunner de Saul Peter Gould et a obtenu un scoop juteux au retour de Hank:

Ils attendaient juste le bon moment pour ramener Hank…

“Nous ne savions pas que Dean serait jamais sur Better Call Saul. Franchement, pour notre propre plaisir, je pense que Vince [Gilligan] et j’aurais eu Dean et Betsy [Brandt] et essentiellement la distribution entière de Breaking Bad dans la série de l’épisode 1. Mais ce n’était pas là que l’histoire nous menait. Cette saison, nous avons eu un moment qui semblait vraiment le bon moment pour que la DEA fasse partie de l’histoire, et bien sûr, si vous allez avoir la DEA à Albuquerque, il n’y a que deux gars pour y aller. “

… Mais ils craignaient que Norris ne dise pas oui.

«J’ai incité Vince à passer l’appel avec moi. Nous étions très nerveux, parce que Dean aurait pu dire très facilement: «Les gars, j’aime Albuquerque, mais j’ai beaucoup d’autres choses en cours. Je pense que nous avons un peu fait ce personnage. “Et cela aurait été très légitime. Nous y avons donc beaucoup réfléchi et à ce qu’il y avait à dire de plus sur Hank Schrader. Nous sommes en quelque sorte au milieu de ce ton très passionné, agitant les bras… et Dean nous a presque interrompu. Il a dit: “Les gars, j’adore ça, je suis là!” “

Nous verrons un Hank plus frais que celui que nous avons vu à la fin de Breaking Bad.

«C’est tellement génial de voir Hank revenir avant tout ce qui s’est passé avec Walter White, avant qu’il ne commence à avoir ce nuage au-dessus de sa tête… le Hank Schrader que nous avons rencontré dans le pilote de Breaking Bad, qui a pris tellement de plaisir dans sa vie et dans son travail. “

Ce n’est pas seulement un caméo pop-in. (Hank et Gomez jouent des rôles importants dans les épisodes 3 et 4.)

“[A cameo] est une chose que nous n’avons jamais intéressée jusqu’à présent, car je crains que cela ne vous retire du spectacle si vous commencez à voir ces personnages familiers apparaître pour quelques lignes. Vous aimeriez vraiment qu’ils fassent partie de l’histoire… Dans l’épisode 4, il y en a encore plus. Vous pouvez voir Hank en action et Gomez en action. Ils sont tout simplement géniaux. “