Betty Gilpin de GLOW incarne Ann Coulter dans la série FX Impeachment

Betty Gilpin de GLOW visera à obtenir la présidence de Bill Clinton dans un casse-tête, en incarnant la spécialiste des médias Ann Coulter dans FX Impeachment: American Crime Story.

Notre site sœur Deadline a d’abord signalé le casting.

Basée sur A Vast Conspiracy de Jeffrey Toobin: la véritable histoire du scandale sexuel qui a presque renversé un président, la troisième saison de l’anthologie acclamée de FX tourne autour du scandale Monica Lewinsky et de la destitution subséquente du président Clinton.

Beanie Feldstein (Booksmart) jouera le rôle de Lewinsky, tandis que Clive Owen incarnera Clinton. Annaleigh Ashford (Masters of Sex) incarnera une fois l’accusatrice de Clinton, Paula Jones, dont Coulter a aidé à sortir, tandis que Billy Eichner a récemment été choisi comme journaliste Matt Drudge.

Le plan initial était que la destitution intervienne avant l’élection présidentielle de 2020, mais FX a annulé le mouvement de programmation incendiaire.

“[ACS Executive producer] Ryan [Murphy] est probablement, objectivement, l’homme le plus occupé du monde du spectacle… et il n’est pas disponible pour commencer la production avant le 21 mars de cette année », a expliqué le président de FX John Landgraf lors de la tournée de presse hivernale de TCA ce mois-ci. “Cela signifie donc que nous n’aurons pas fini physiquement de tourner les épisodes avant octobre, en raison de la longue production. Je pense donc que nous avons initialement annoncé que nous diffuserions en septembre, et je ne pense pas que ce soit raisonnable, franchement, étant donné que la production ne sera terminée qu’en octobre. Quant à savoir quand nous allons le planifier … nous ne savons pas. “