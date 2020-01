Betty Gilpin rejoint Sarah Paulson dans Impeachment: American Crime Story

Après l’ajout récent de Billy Eichner en tant que Matt Drudge, Deadline annonce que la double candidate aux Emmy Awards, Betty Gilpin (Infirmière Jackie, LUEUR ) a officiellement signé pour rejoindre le casting de Ryan Murphy Impeachment: American Crime Story, le troisième volet de la série d’anthologies dramatiques de FX. Gilpin est sur le point de décrire le rôle de la spécialiste des médias conservateur Ann Coulter, qui était la conseillère juridique des avocats de Paula Jones, qui a représenté Jones dans son procès pour harcèlement sexuel contre Bill Clinton.

Gilpin sera ensuite vu dans la quatrième et dernière saison à venir LUEUR, reprenant son rôle de Debbie Eagan, qui lui avait valu deux nominations aux Emmy Awards pour le meilleur second rôle féminin dans une série comique. Elle apparaîtra également dans le nouveau film d’action de science-fiction de Chris Pratt La guerre de demain avec J.K. Simmons, Yvonne Strahovski et Sam Richardson.

CONNEXES: Histoire d’horreur américaine: Sarah Paulson revient officiellement pour la saison 10

Écrit et réalisé par Sarah Burgess, Impeachment: American Crime Story sera centré sur le scandale et la destitution infâmes de l’ancien président américain Bill Clinton qui se sont produits au cours des années 1990. La série limitée mettra en vedette Emmy et l’actrice gagnante du Golden Globe Sarah Paulson (American Horror Story, The People c.O.J. Simpson: American Crime Story) en tant que Linda Tripp et Beanie Feldstein, candidate au Golden Globe (Booksmart) en tant que Monica Lewinsky, la gagnante de Tony Annaleigh Ashford (Maîtres du sexe) et Clive Owen, nominé aux Oscars (Plus proche) en tant qu’ancien président américain Bill Clinton.

Basé sur le livre à succès de Jeffrey Toobin Une vaste conspiration: la véritable histoire du scandale sexuel qui a failli faire tomber un président, la série dévoilera le scandale national qui a balayé Paula Jones, Monica Lewinsky et Linda Tripp en tant que personnages principaux de la première procédure de destitution du pays depuis plus d’un siècle. Lewinsky sera l’un des producteurs.

Le troisième volet sera produit par Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Larry Karaszewski, Scott Alexander avec Paulson, Feldstein, Alexis Martin Woodall, Henrietta Conrad et Jemima Khan, également producteurs. Monica Lewinsky est également productrice.

CONNEXES: Ewan McGregor jouera dans la nouvelle série Netflix de Ryan Murphy

Le premier épisode de la série d’anthologie, Le peuple c. O.J. Simpson: American Crime Story, a reçu 22 nominations aux Emmy Awards et a remporté neuf Emmy Awards. Il a également remporté les Golden Globe, BAFTA, AFI, PGA, WGA et TCA et c’était le programme le plus acclamé par la critique de 2016. Le deuxième opus, L’assassinat de Gianni Versace, qui a été diffusée l’année dernière, a reçu un certain nombre de nominations, la star principale Darren Criss remportant un Emmy Award et le Golden Golden Award du meilleur acteur d’une série limitée.

Impeachment: American Crime Story sera diffusé le 27 septembre sur FX.