Betty Gilpin se bat contre les “élites” – / Film

Qui chasse qui dans la nouvelle bande-annonce internationale de La chasse? Le thriller controversé de Blumhouse qui a été retiré de sa sortie, puis remis en place, a une nouvelle bande-annonce avec une grosse touche au centre. Nous connaissons tous la prémisse de ce film d’horreur satirique polarisant: un groupe d ‘«élites» traque les «déplorables» dans le cadre d’un jeu dément. Mais pas si Betty GilpinLe personnage a quelque chose à dire à ce sujet. Regardez la nouvelle bande-annonce internationale de The Hunt ci-dessous.

The Hunt Trailer

The Hunt suit un groupe d’étrangers qui se réveillent dans une clairière sans se souvenir de comment ils y sont arrivés. Mais ils découvrent bientôt qu’ils sont la proie d’un jeu de chasse malade organisé par un groupe d’élites dirigé par Hilary SwankEst la femme mystérieuse. Mais, sur la base de la nouvelle bande-annonce, le groupe ne passe pas tout le temps à courir. Le personnage de Gilpin est plus que ce qu’elle semble être, et retourne rapidement la tendance du jeu aux élites. Elle coupe une bande sanglante à travers le jeu et finit par se diriger vers le personnage de Swank pour une confrontation intense.

Écrit par Damon Lindelof et ses collègues collaborateurs Watchmen Nick Cuse, The Hunt est réalisé par Craig Zobel (Z pour Zachariah, The Leftovers). Jason Blum produit pour ses Blumhouse Productions aux côtés de Lindelof. The Hunt joue également Ike Barinholtz et Emma Roberts.

Voici le synopsis de The Hunt:

Douze étrangers se réveillent dans une clairière. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas qu’ils ont été choisis… dans un but très précis… The Hunt. Dans l’ombre d’une sombre théorie du complot sur Internet, un groupe d’élites se réunit pour la toute première fois dans un manoir éloigné pour chasser les humains pour le sport. Mais le plan directeur des élites est sur le point de dérailler parce que l’une des chassées, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), connaît le jeu des Chasseurs mieux qu’eux. Elle tourne les tables sur les tueurs, les ramasse, un par un, alors qu’elle se dirige vers la mystérieuse femme (deux fois lauréate d’un Oscar® Hilary Swank) au centre de tout cela.

The Hunt va maintenant s’ouvrir 13 mars 2020.

