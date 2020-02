Betty White a été la première femme à remporter ce prix

Betty White a été saluée comme ayant la plus longue carrière à Hollywood – s’étendant sur plus de 80 ans. Elle est également une favorite du millénaire pour son esprit et son charme. Avec des crédits à son actif qui incluent le Mary Tyler Moore Show et The Golden Girls, elle est la royauté hollywoodienne.

Betty White 1975 | Collection Silver Screen / .

Mais avant son grand succès d’actrice, elle était aimée pour son travail sur des jeux télévisés. Elle est apparue sur des dizaines et s’est fait un nom en tant que forte compétitrice avant de remporter un Emmy pour son travail.

Betty White était une fois un hôte de jeu télévisé

La carrière d’actrice de White a commencé à décoller dans les années 1940 lorsqu’elle a décroché une place récurrente sur Tom, Dick et Harry. L’émission a été de courte durée, mais la station de télévision sur laquelle l’émission a été diffusée a approché White pour être présentée dans une émission de jeu qu’elle développait. L’émission s’intitulait Grab Your Phone et impliquait quatre filles sur un panneau. L’animateur, Wes Battersea, poserait une question au public et les quatre filles du panneau saisiraient le téléphone lorsque les gens l’appelleraient.

Source: YouTube

“Il devait ressembler à un minuscule téléthon”, a écrit White dans l’un de ses livres. “Mais nous ne prenions pas de promesses – nous donnions cinq dollars entiers pour chaque réponse correcte!”

White avait toujours aimé les jeux. Elle a grandi en jouant à des jeux difficiles et est finalement devenue une joueuse passionnée du jeu de mots, Scrabble.

“Maman et papa et moi avons toujours joué à des jeux depuis aussi loin que je me souvienne”, a écrit White dans son livre – selon Biography. «Certains que nous avons inventés au fur et à mesure – à table, dans la voiture, où que ce soit – donc jouer à la télévision était un bonus. Où pouvez-vous passer quelques heures à jouer à des jeux avec des gens sympas et être payé pour cela? »

Betty White a remporté un Emmy pour son travail d’animatrice de jeu télévisé, ce qui en fait la première femme à remporter le prix

White est connue comme la première dame des jeux télévisés et est apparue dans plusieurs jeux télévisés, notamment What’s My Line, To Tell The Truth, I’ve got a secret, Match Game et Pyramid. Mais ce serait son propre jeu télévisé qui mettrait en valeur ses compétences et lui donnerait la reconnaissance qu’elle méritait.

Source: YouTube

En 1983, les débuts de White pour son jeu télévisé, Just Men, ont été diffusés sur NBC. Le but du jeu était que les femmes gagnent des clés en prédisant les réponses aux questions précédemment posées à un panel de sept hommes célèbres – et les réponses devaient être exactes.

Just Men a été présenté avec deux autres jeux télévisés, ce qui a provoqué une concurrence féroce. En conséquence, il a souffert de faibles cotes, ainsi qu’en raison de son créneau horaire – diffusé à minuit. L’émission a été diffusée en face de Family Feud sur ABC et The Young and the Restless sur CBS.

Source: YouTube

Malgré ses difficultés, White était un favori des téléspectateurs. Elle a été la première femme à remporter le Daytime Emmy Award pour l’hôte exceptionnel d’un jeu télévisé en 1983. La prochaine femme à gagner serait Meredith Vieira pour Who Wants to Be a Millionaire.