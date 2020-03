Betty White fait partie intégrante du paysage médiatique américain depuis des décennies. Non seulement White a été la toute première femme à animer un talk-show télévisé, mais elle est également la personne la plus âgée à avoir animé Saturday Night Live. Elle est même dans le Livre Guinness des Records. Mais qu’en est-il de sa vie amoureuse? Betty White a-t-elle un petit ami? Voici ce que nous savons.

Qui est Betty White?

Betty White | Amanda Edwards / WireImage

Née le 17 janvier 1922, Betty Marion White, originaire de l’Illinois, a déménagé à Los Angeles avec ses parents Horace et Tess lorsqu’elle avait deux ans. À 8 ans, White a décroché son premier emploi de showbiz (une émission de radio dans laquelle elle a exprimé le rôle d’un orphelin handicapé, dit Mental Floss) et a ravi le public depuis.

Plus récemment, White a fourni la voix de Bitey White dans la série animée Disney, Forky pose une question, mais l’actrice de cinq pieds quatre pieds est mieux connue pour ses rôles de Rose Nylund à tête de bulle sur Golden Girls et de Mary Tyler Moore Show. -scheming Sue Ann Nivens.

L’histoire de la relation de Betty White

Jusqu’à présent, White est allé à l’autel trois fois. Le 7 juillet 1945, elle a épousé Frederick Barker, pilote du US Army Air Corps. Ce mariage a duré moins d’un an.

Son deuxième mariage, qui a commencé le 2 novembre 1947, a duré un an et demi avant que Betty et l’actrice de cinéma née au Canada, Lane Allen, ne la quittent.

Marié et divorcé deux fois avant l’âge de 30 ans, il peut sembler que White n’était pas destiné au bonheur conjugal. Tout a changé en 1961 lorsque Betty s’est envolée pour New York pour apparaître dans une toute nouvelle émission de jeu télévisée appelée Password. Animé par le veuf à lunettes Allan Ludden, le jeu populaire mettait en vedette deux paires de candidats célèbres qui se disputaient le premier à deviner des mots via des indices d’un mot.

White et Ludden ont tout de suite réussi, mais chacun avait des obligations de travail dans les deux côtés du pays. Cela n’a pas empêché Ludden de courtiser White à distance, cependant. Après avoir proposé deux fois, il a finalement demandé à Betty de dire «oui» au Sands Hotel à Las Vegas le 14 juin 1963, et le couple a connu un mariage heureux et réussi jusqu’à la mort d’Allan en 1981.

Betty a déclaré à Closer Weekly que son seul regret dans la vie n’était pas d’avoir épousé Allen Ludden plus tôt.

“Vous feriez mieux de réaliser à quel point la vie est belle pendant qu’elle se déroule, car avant de vous en rendre compte, tout aura disparu.”

Après la perte de son mari bien-aimé, White s’est consacrée au travail de sitcom et aux associations caritatives animales qu’elle chérit encore aujourd’hui. À un moment donné, l’actrice comique aux yeux bleus a révélé qu’elle avait manqué d’avoir quelqu’un à tenir, ajoutant avec nostalgie: “Si vous avez eu le meilleur, qui a besoin du reste?”

Betty White est célibataire et l’aime

Quand elle n’était que 87 ans, White a expliqué au magazine TV Guide que, bien que seule, elle se sentait plus que chanceuse de pouvoir consacrer ses années d’or aux animaux et au divertissement.

“Je suis la personne la plus chanceuse du monde”, a-t-elle déclaré. «Ma vie est divisée en deux: moitié animaux, moitié show-business. Ce sont les deux choses que j’aime le plus et je dois rester dans le show-business pour payer mon travail animal! “

White, qui a notoirement noté que malgré son âge, elle est toujours sexy, a prouvé la même chose lorsque Radar Online a révélé que la comédienne impertinente avait été vue sur le bras d’un «prétendant secret» sans nom en 2017. Des sources proches de White ont expliqué que le Betty, âgée de 95 ans, était “ vraiment dans ” le gars mais a rompu avec lui “ après que la période de convoitise initiale se soit refroidie ”.

Nommée l’une des femmes célibataires les plus éligibles aux États-Unis dans un sondage du magazine Vanity Fair, White considère toujours Ludden comme “ l’amour de sa vie ”. d’autre depuis sa disparition. Elle ne prévoit pas non plus de prendre sa retraite prochainement.

Vie libre et aimante, Betty White a eu 98 ans en janvier. Peu de temps avant la fête, un ami proche de l’actrice bien-aimée a révélé que White qui “ aime toujours boire, rire et raconter des histoires ” prévoyait de célébrer chez elle à Brentwood avec les trois enfants adultes de son défunt mari Ludden: David, Martha et Sarah Ludden.